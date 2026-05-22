Χιλιάδες Κουβανοί συγκεντρώθηκαν από τα ξημερώματα στην προκυμαία της Αβάνας, έξω από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράζοντας την οργή τους για την απαγγελία κατηγοριών από την αμερικανική δικαιοσύνη εις βάρος του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο.

Η κινητοποίηση, με σαφή φιλοκυβερνητικό χαρακτήρα, πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έντονης στήριξης που εκφράζουν τις τελευταίες ημέρες Κουβανοί αξιωματούχοι προς τον 94χρονο πρώην ηγέτη, ο οποίος θεωρείται επαναστατικό σύμβολο.

Derroche de dignidad, patriotismo y cubania en la Tribuna Antimperialista El pueblo capitalino reafirma que #LaPatriaSeDefiende y que #RaúlEsRaúl pic.twitter.com/e7uK2yxtqy — Partido Comunista de Cuba (@PartidoPCC) May 22, 2026

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορεί τον Ραούλ Κάστρο, αδελφό του αείμνηστου Φιντέλ Κάστρο, καθώς και άλλα πρόσωπα, για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών το 1996. Η υπόθεση αφορά την κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών από κουβανικό μαχητικό, στα οποία επέβαιναν Κουβανοί εξόριστοι. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τότε τη ζωή τους. Την περίοδο εκείνη, ο Ραούλ Κάστρο υπηρετούσε ως υπουργός Άμυνας της Κούβας.

Η κυβέρνηση της Αβάνας απορρίπτει πλήρως τις εις βάρος του πρώην προέδρου κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «πλαστές». Όπως υποστηρίζει, το κατηγορητήριο δεν είναι παρά ένα πρόσχημα για αμερικανική εισβολή στο νησί, με στόχο τη σύλληψη του Κάστρο και την ανατροπή του πολιτικού συστήματος.

Στη σημερινή διαδήλωση συμμετείχαν ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ και ο πρωθυπουργός Μανουέλ Μαρέρο. Ο ίδιος ο Ραούλ Κάστρο, ηλικίας 94 ετών, δεν έδωσε το παρών.