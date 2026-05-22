Ένα νέο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε σε μέλος του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, το οποίο αποβιβάστηκε στην Τενερίφη της Ισπανίας και στη συνέχεια επαναπατρίστηκε στην Ολλανδία, σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

«Η Ολλανδία επιβεβαίωσε σήμερα ένα νέο κρούσμα σε ένα μέλος του πληρώματος που αποβιβάστηκε στην Τενερίφη, επαναπατρίστηκε στην Ολλανδία και έκτοτε βρίσκεται σε καραντίνα», ανέφερε ο Γκεμπρεγέσους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεχούς επιτήρησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ, τα ύποπτα και επιβεβαιωμένα περιστατικά ανέρχονται πλέον σε 12, εκ των οποίων τρία έχουν καταλήξει. Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα ελέγχου.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε τις χώρες να συνεχίσουν την παρακολούθηση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου, μετά τον εντοπισμό του νέου κρούσματος. «Συνεχίζουμε να παροτρύνουμε τις πληγείσες χώρες να παρακολουθούν όλους τους επιβάτες και να κινούνται προσεκτικά για το υπόλοιπο της περιόδου καραντίνας», τόνισε.