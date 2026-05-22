Ο όρος «Γαλάζια Πατρίδα» δεν εμφανίζεται ούτε στον τίτλο ούτε στο κείμενο του σχεδίου νόμου που ετοιμάζει η τουρκική κυβέρνηση, σύμφωνα με τον τούρκο καθηγητή Διεθνούς Δικαίου Γιουτζέλ Ατζέρ που συμμετείχε στη σύνταξή του, ο οποίος είναι μέλος του Ελληνοτουρκικού Φόρουμ που διεξήχθη αθόρυβα, κεκλεισμένων των θυρών, με υψηλή εκατέρωθεν διπλωματική συμμετοχή, την περασμένη Δευτέρα και Τρίτη στην Αθήνα.

Επιπροσθέτως, το νομοσχέδιο δεν θέτει ζητήματα «γκρίζων ζωνών» ή κυριαρχίας, δεν περιλαμβάνει τη φράση «152 νησιά», ούτε έχει χάρτη. Εμπεριέχει όμως την ΑΟΖ. «Στην πραγματικότητα, το σχέδιο νόμου δεν εισάγει κάτι νέο. Στοχεύει στην εδραίωση της ισχύουσας κατάστασης», υποστηρίζει ο καθηγητής Ατζέρ για την «Πρόταση Νόμου για τις Περιοχές Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας» – με αυτή την ονομασία διακινείται στη γείτονα –, που ήρθε να ταράξει τα «ήρεμα νερά» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, από τις 12 Μαΐου, ημέρα δημοσιοποίησής της σε συνέντευξη Τύπου, που διοργάνωσε ο επικεφαλής του Κέντρου Ερευνας Ναυτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Αγκυρας (DEHUKAM) Μουσταφά Μπασκάρα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί ενώπιον της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας μετά τις 30 Μαΐου, οπότε λήγουν οι εννιά ημέρες της αργίας Ιντ αλ-Αντχά.

Ο ρόλος των εκλογών και ο Ερντογάν

«Παρότι δεν γνωρίζουμε ποια ακριβώς θα είναι η τελική μορφή που θα λάβει ο νόμος και, βεβαίως, εάν τελικά θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, αφού προηγουμένως συζητηθεί, διαδοχικά, στις Επιτροπές Αμυνας, Εξωτερικών Υποθέσεων και Συντάγματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις διευκρινίσεις του Μουσταφά Μπασκάρα, εκτιμώ ότι η τουρκική κυβέρνηση θα αποφύγει να δεσμευτεί μέσω συγκεκριμένων διατυπώσεων κατά οιονδήποτε τρόπο. Θα επιλεχθούν πολύ γενικές ορολογίες. Δεν θα υπάρχουν, επομένως, αναφορές στις “γκρίζες ζώνες” ούτε χάρτης», σχολιάζει στα «ΝΕΑ» ο πρώην πρόξενος της Τουρκίας στην Κομοτηνή Χακάν Οκτζάλ. «Η Αγκυρα θέλει να διασφαλίσει την ευελιξία της στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις της με την Ελλάδα, η οποία πιθανώς, όπως και η Τουρκία, προετοιμάζεται για πρόωρες εκλογές, εντός του 2027. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιθυμεί να εμφανίσει εαυτόν ως υπερασπιστή των εθνικών συμφερόντων, έναντι των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Συγχρόνως, θέλει να ψηφίσει έναν νόμο εις βάρος Ισραήλ και Ελλάδας, που πλέον είναι στενοί σύμμαχοι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να αφήσει τις εξελίξεις εις βάρος του», αναφέρει.

Παρότι το καλοκαίρι θα δούμε, «για λόγους εσωτερικής πολιτικής κατανάλωσης», τους τόνους μεταξύ των δύο χωρών να υψώνονται, ο τούρκος πρέσβης ε.τ. δεν θεωρεί ότι θα σημειωθεί περαιτέρω κλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. «Αμφότερες οι πλευρές θα αποφύγουν να έχουν ένα θερμό καλοκαίρι. Δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την τουριστική σεζόν και τα κέρδη της», εκτιμά.

«Απάντηση» στην ελληνοϊσραηλινή συμμαχία

Στη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ δείχνει και ο έγκυρος τούρκος αναλυτής Μουράτ Γετκίν, στην ειδησεογραφική σελίδα του, επιχειρώντας να απαντήσει στο ερώτημα «γιατί τώρα;». Μέρος της απάντησης θεωρεί επίσης την ανάγκη του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) να αποδείξει στους ψηφοφόρους του ότι «δεν κάθεται άπραγο». Η ανακίνηση, εξάλλου, της «Γαλάζιας Πατρίδας» έρχεται τη στιγμή που η αποδυναμωμένη και διωκόμενη τουρκική αντιπολίτευση (CHP), αμυνόμενη διά της επιθέσεως, ξεκίνησε να εγκαλεί την κυβέρνηση για εγκατάλειψη των θαλάσσιων εθνικών διεκδικήσεών της έναντι της Ελλάδας, ο κυβερνητικός εταίρος Ντεβλέτ Μπαχτσελί πιέζει για «απάντηση» στην ελληνοϊσραηλινή «προκλητική» συμμαχία και η Αγκυρα, από παίκτης – πρωταγωνιστής στη Μέση Ανατολή, παρακολουθεί χωρίς ενεργό ρόλο τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις στη «γειτονιά» της. Τη χρονική στιγμή, πάντως, ο Γετκίν δεν τη θεωρεί ασύνδετη με την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Αγκυρα, στις 7 και 8 Ιουλίου, που χαρακτηρίζει «ατού» για την Τουρκία.

«Η Αθήνα μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποτρέψει την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου, ή τουλάχιστον να την αναβάλει, προκειμένου να πιέσει την Αγκυρα να κάνει αλλαγές, μέσω επιρροής στις ΗΠΑ και την ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να ζητήσει την αναστολή του ζητήματος της “Γαλάζιας Πατρίδας” μέχρι τις ελληνικές εκλογές του επόμενου έτους», συνοψίζει ο τούρκος αναλυτής.