Τραγικό ατύχημα σημειώθηκε στο Νέο Φάληρο, όταν μία 70χρονη γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της στον τρίτο όροφο, την ώρα που καθάριζε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη είχε ανέβει σε μία σκάλα που βρισκόταν στο μπαλκόνι, προκειμένου να καθαρίσει. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο κενό.

Περαστικοί και γείτονες που αντιλήφθηκαν το περιστατικό αντέδρασαν άμεσα και ειδοποίησαν τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.