Με τα μάτια στραμμένα στη σημερινή μετωπική σύγκρουση με φόντο την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, το πρώτο βήμα του κυβερνητικού σχεδιασμού «διαχείρισης κινδύνου» συντελέστηκε χθες με την απόρριψη των προτάσεων (με 152 «κατά») για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη ΝΔ προκύπτουν τουλάχιστον τρεις απώλειες και αναζητείται εάν η αριθμητική της ψηφοφορίας υποκρύπτει διαφοροποιήσεις από την κυβερνητική γραμμή.

Η πλειοψηφία κινήθηκε με επίκληση του επιχειρήματος ότι τα διαλαμβανόμενα στις επίμαχες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ/Νέας Αριστεράς – και κατά προέκταση στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – δεν συγκροτούν στέρεη νομική βάση κατηγορίας κατά των δύο πολιτικών. Για την αντιπολίτευση ήταν το προανάκρουσμα της σημερινής στάσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας, με την αναμενόμενη απόρριψη της πρότασης της μειοψηφίας, με την αξιωματική αντιπολίτευση να κάνει λόγο για «προαναγγελθείσα θεσμική εκτροπή», αφού όλες οι πληροφορίες συντείνουν στο ότι η ΝΔ θα επικαλεστεί λόγους εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, ώστε να απαιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών και όχι η σχετική πλειοψηφία των 120 βουλευτών που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής αναφορικά με το δικαίωμα της μειοψηφίας να προτείνει τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την κυβερνητική επιχειρηματολογία θα αναλάβει ο Μάκης Βορίδης – μεταξύ άλλων και τις απαντήσεις στο γιατί απαιτούνται τώρα 151 ψήφοι, ενώ το 2022 συστάθηκε Εξεταστική με 120 (και με το νεοδημοκρατικό «παρών» τότε), ενώ ενημερωμένες πηγές επιβεβαίωναν τη γραμμή περί κρίσιμης περιόδου για την εθνική ασφάλεια, τη λειτουργία της ΕΥΠ κ.ο.κ. Το Μαξίμου επιμένει να παρουσιάζει το σκάνδαλο των υποκλοπών ως αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης και όχι ως πολιτικό θέμα. Είναι σαφής, άλλωστε, η στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη να οδεύσει προς το καλοκαίρι χωρίς Προανακριτικές και Εξεταστικές, αλλά με τα όποια εκλογικά διλήμματα αρχίζει να διατυπώνει προς ψηφοφόρους που στήριξαν τη ΝΔ το 2023 και με όσα πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης επιχειρεί να ανοίγει ο ίδιος: «Εχω κάνει μία συνειδητή επιλογή, να μη συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση» υποστήριξε χθες από τη Λακωνία, δείχνοντας ότι η επιχείρηση «καθαρός ορίζοντας» στοχεύει κυρίως στα μετριοπαθέστερα ακροατήρια, που επιζητούν λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας.

Επίθεση

Μπροστά στο σκηνικό που διαμορφώνεται, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε από χθες τον τόνο εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον απόηχο της ακρόασης του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Τζαβέλλα σχετικά με τους λόγους της παρακολούθησής του. Οπως είπε, «επί τριάμισι χρόνια το Μέγαρο Μαξίμου και τα καλοπληρωμένα νεροπίστολά του έλεγαν “γιατί δεν πάει ο Ανδρουλάκης να ενημερωθεί από την ΕΥΠ για τους λόγους παρακολούθησής του; Τι φοβάται; Τι έχει κάνει;”». Και επικαλούμενος τον διάλογο που είχε με τον Τζαβέλλα, ανέφερε ότι στο ερώτημά του «πείτε μου, ποιοι είναι λόγοι της παρακολούθησής μου και πού έχουν καταγραφεί;», έλαβε την απάντηση ότι «δεν γνωρίζει τους λόγους και δεν υπάρχει καταγραφή».

Οσον αφορά την προανακριτική επιτροπή Λιβανός και Αραμπατζή δήλωσαν παντελώς αθώοι και ότι είναι ανυπόστατες οι κατηγορίες που τους αποδίδονται ζητώντας να απορριφθεί η πρόταση παραπομπής τους καθώς δεν στοιχειοθετούνται ούτε καν επαρκείς ενδείξεις ενοχής. «Το νομικό περίγραμμα είναι απόπειρα ηθικής αυτουργίας σε ηθικό αυτουργό με έναν υποτιθέμενο φυσικό αυτουργό που δεν έχει κάνει κάτι και δεν έχει προκύψει καμία ζημία. Τι ακριβώς θα ερευνήσει η προκαταρκτική εξέταση;», διερωτήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του οποίου η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντιδρούσε έντονα από το έδρανό της προκαλώντας την «έκρηξη» του προεδρεύοντα Γιώργου Γεωργαντά ο οποίος της είπε «φτάνει αυτή η ξεφτίλα», με την ίδια να καταγγέλλει λίγο μετά τη ΝΔ πως «είστε βουτηγμένοι στη βρωμιά, στη διαφθορά και στη συγκάλυψη».