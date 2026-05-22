Αιχμηρή απάντηση στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης, σηκώνοντας παράλληλα το γάντι απέναντι στην αντιπολίτευση για την αποχώρησή της από τη συζήτηση περί Εξεταστικής για τις υποκλοπές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε επίσης, με προσεκτικές αποστάσεις, την εμφάνιση της Μαρίας Καρυστιανού στο πολιτικό σκηνικό, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να απαντά σε «προσωπικές στρατηγικές».

Ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά, την αντιπολίτευση και τη Μαρία Καρυστιανού, τόνισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει «η ατζέντα που θέτει η κοινωνία» και όχι οι προσωπικές πολιτικές επιδιώξεις. «Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός», ανέφερε, στέλνοντας σαφές μήνυμα μετά την πύρινη ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στη Βουλή για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

«Δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας»

Απαντώντας στις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, ο Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης σε άμυνα και διπλωματία, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις αναφορές περί υποχωρητικότητας. «Η κυβέρνηση αυτή δεν θα βάλει νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι στρατηγικές επιλογές των τελευταίων ετών έχουν ενισχύσει τη θέση της χώρας.

Αν και απέφυγε να σχολιάσει προσωπικά τον πρώην πρωθυπουργό, σημείωσε ότι ορισμένες τοποθετήσεις «αδικούν» τον ρόλο που έχει διαδραματίσει στο παρελθόν. Παράλληλα, έθεσε σαφή όρια για τη φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας πως «κανείς δεν περισσεύει», αλλά όχι με όρους που θα μετέτρεπαν το κόμμα σε φορέα ρητορικής ακραίων ακροατηρίων.

Πυρά κατά της αντιπολίτευσης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αποχώρησή τους από τη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Όπως είπε, αντί να απαντήσουν με «νομικά, πολιτικά και ουσιαστικά επιχειρήματα», προτίμησαν «τις φωνές, την αποχώρηση και τη φυγή».

Αιχμές για το κόμμα Καρυστιανού

Αναφερόμενος στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο Παύλος Μαρινάκης κράτησε θεσμική στάση, υπογραμμίζοντας ότι «δημοκρατία έχουμε» και πως κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος ή να ιδρύει πολιτικό φορέα. Ωστόσο, σχολιάζοντας τα συνθήματα που ακούστηκαν στην παρουσίαση του νέου κόμματος, άφησε αιχμές για την πολιτική κουλτούρα των «πλατειών», λέγοντας ότι «αρκετά πέρασε και πλήρωσε η χώρα από την πάνω και την κάτω πλατεία».