Με προσήλωση στον μεσοπρόθεσμο στόχο λειτουργικής κερδοφορίας ύψους 2 δισ. ευρώ παραμένει η METLEN, με αιχμή τους τομείς των μετάλλων και της ενέργειας, αλλά και με ενισχυμένη παρουσία στους τομείς της άμυνας και των υποδομών, όπως ανέφερε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε χθες. Ο Ευ. Μυτιληναίος έδωσε το στίγμα για την επόμενη ημέρα τονίζοντας το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων της METLEN και υπογραμμίζοντας ότι εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων από θέση ισχύος.

«Το 2025 σηματοδότησε τη συνέχιση της αναπτυξιακής μας πορείας και την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην εξέλιξη της METLEN ως διεθνούς βιομηχανικής και ενεργειακής εταιρείας, μέσα σε ένα ολοένα και πιο σύνθετο παγκόσμιο περιβάλλον. Οι αγορές ενέργειας παρέμειναν ευαίσθητες στις γεωπολιτικές εξελίξεις, ενώ οι αγορές μετάλλων επηρεάστηκαν από τις μεταβαλλόμενες εφοδιαστικές αλυσίδες και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διαφοροποιημένη στρατηγική μας αποδείχθηκε ανθεκτική, επιτρέποντάς μας να διαχειριστούμε την αβεβαιότητα, συνεχίζοντας παράλληλα να επενδύουμε στο βιομηχανικό και ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης», είπε μιλώντας στους μετόχους ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Πρόσθεσε επίσης ότι σε οικονομικό επίπεδο, η METLEN κατέγραψε ισχυρή αύξηση εσόδων, «φτάνοντας τα 7,1 δισ. ευρώ χάρη στη δυναμική των βασικών μας δραστηριοτήτων αν και η κερδοφορία επηρεάστηκε από προκλήσεις στην εκτέλεση ορισμένων ενεργειακών έργων και από τον χρονισμό των ανακυκλώσεων περιουσιακών στοιχείων στις ΑΠΕ και παρότι οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν τη βραχυπρόθεσμη απόδοση, οδήγησαν στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, στη βελτίωση της πειθαρχίας στην εκτέλεση έργων και στην ενδυνάμωση των διαδικασιών σχεδιασμού του Ομίλου».

Το ορόσημο

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος χαρακτήρισε καθοριστικό επίτευγμα την επιτυχή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου τον περασμένο Αύγουστο. «Αυτό το ορόσημο ενίσχυσε το διεθνές μας προφίλ, διεύρυνε τη βάση των επενδυτών μας και εξασφάλισε την ένταξή μας στον FTSE 100 και σε σημαντικούς διεθνείς δείκτες. Επιβεβαίωσε τη στρατηγική μας και ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μακροπρόθεσμες προοπτικές μας».

Για τα υπό εξέλιξη σχέδια στον Κλάδο της Ενέργειας, ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας 330 MW (BESS), το μεγαλύτερο αυτόνομο σύστημα αποθήκευσης στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, βρίσκεται σε φάση Commissioning το Β’ τρίμηνο του 2026 και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Γ’ τρίμηνο του 2026. Μέσω του Μ-RESET, υλοποιούνται 87 εργοτάξια σε 11 χώρες, που περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκά πάρκα, αυτόνομα και συνδυασμένα συστήματα BESS, καθώς και έργα δικτύων.

Στα Κυκλικά Μέταλλα, η πιλοτική μονάδα έχει ολοκληρωθεί κατά περίπου 65%, με στόχο την έναρξη λειτουργίας το Α’ τρίμηνο του 2027 και αρχική παραγωγή οξειδίων χαλκού, νικελίου, κοβαλτίου και ψευδαργύρου.

Στον Κλάδο των Μετάλλων, η επέκταση του διυλιστηρίου αλουμίνας από 865 χιλ. τόνους σε 1,25 εκατ. τόνους βρίσκεται υπό κατασκευή, με πλήρη λειτουργία να αναμένεται το Δ’ τρίμηνο του 2027. Η πιλοτική μονάδα γαλλίου είναι ήδη σε λειτουργία, ενώ η κύρια εγκατάσταση βρίσκεται υπό κατασκευή με στόχο να είναι έτοιμη έως το Δ’ τρίμηνο του 2027, με στόχο την παραγωγή 50 τόνων έως το 2028 και εν δυνάμει πελάτες από Ιαπωνία, ΗΠΑ, Ευρώπη και Νότια Κορέα. Παράλληλα, η έρευνα στα μεταλλεία βωξίτη συνεχίζεται, διασφαλίζοντας τη μελλοντική διαθεσιμότητα πόρων.

Η Αμυνα

Στην Αμυνα, μέσω της M Technologies, επεκτείνεται το hub του Βόλου από δύο σε έξι παραγωγικές μονάδες, με στόχο να καταστεί ο μεγαλύτερος αμυντικός κόμβος στην Ελλάδα, με πλήρη λειτουργία το 2028. Στον Κλάδο Υποδομών και Παραχωρήσεων, «η ΜΕΤΚΑ συνεχίζει να ενισχύει τις δυνατότητες εκτέλεσης μεγάλων έργων και προετοιμάζουμε το έδαφος για το επόμενο βήμα της, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητας για ΙΡΟ, τοποθετώντας την ως μια ελκυστική εταιρεία υποδομών».

Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε, η εταιρεία προετοιμάζει την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Athens Stock Exchange, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της. Η διοίκηση της METLEN εκτιμά ότι το 2026 θα αποτελέσει χρονιά-ρεκόρ για τον όμιλο, με ιστορικά υψηλό κύκλο εργασιών και EBITDA που αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 1 και 1,15 δισ. ευρώ, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση για επίτευξη EBITDA 2 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Πάντως, ο Ευ. Μυτιληναίος ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, απάντησε με νόημα ότι «οι αυξήσεις κεφαλαίου και οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται».