Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (22/5) στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε πλαγιά εκτός οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και τον εγκλωβισμό του οδηγού.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στο σημείο έσπευσαν διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία με δυνάμεις της Πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε ο οδηγός. Ο τραυματίας έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο από τα πληρώματα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια, αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού