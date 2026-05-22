Κόμμα με «ατζέντα συντηρητική, υπερσυντηρητική» χαρακτήρισε το νεοπαγές κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ο Κώστας Τσουκαλάς.

Μιλώντας στο MEGA, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συμπλήρωσε ότι αυτός είναι ο λόγος που «βλέπουμε την πολεμική που αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία, καθώς το νέο κόμμα ακουμπάει στο μαλακό υπογάστριο ενός μέρους του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς, και σε ακροατήρια άλλα, όπως του κ. Βελόπουλου».

Ο κ. Τσουκαλάς εξέφρασε απορία για τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ότι δεν πιστεύουν στον μεσσιανισμό, σχολιάζοντας πως «έχουμε έναν πρωθυπουργό που έχει επενδύσει στο αίσθημα ότι εκείνος είναι ο Μεσσίας».

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, υπογράμμισε ότι «τόσο το κόμμα της κ. Καρυστιανού όσο και το φημολογούμενο κόμμα του κ. Σαμαρά φαίνεται να απευθύνονται στο συντηρητικό τμήμα της Νέας Δημοκρατίας». Παράλληλα, εκτίμησε πως η κυβέρνηση χάνει έδαφος και στο κεντροδεξιό ακροατήριο, το οποίο, όπως είπε, «δεν αντέχει άλλα σκάνδαλα και αυταρχισμό».

«Δεν αντέχει, για παράδειγμα, να υπάρχει επίκληση της εθνικής ασφάλειας για να συγκαλυφθούν νέα αδικήματα που αφορούν στο δημοκρατικό πολίτευμα», πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς, επισημαίνοντας τη φθορά που υφίσταται η κυβέρνηση σε κρίσιμες ομάδες ψηφοφόρων.

Σχετικά με τις πολιτικές μετακινήσεις, ανέφερε ότι οι ψηφοφόροι της κεντροδεξιάς και του παραδοσιακού χώρου της Νέας Δημοκρατίας είναι πιθανότερο να στραφούν προς το ΠΑΣΟΚ. «Γι’ αυτό άλλωστε και βλέπουμε να χτυπά η κυβέρνηση διαρκώς το ΠΑΣΟΚ και όχι τα κόμματα της παραδοσιακής Αριστεράς ή το υπό ίδρυση κόμμα του κυρίου Τσίπρα», σημείωσε.

Αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό εγχείρημα

Για την επικείμενη ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα από τον κ. Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε με αιχμηρό τόνο: «Δεν ξέρω αν το όνομα του κόμματος του κ. Τσίπρα θα λέγεται “Κυβερνώσα Αριστερά”, όπως είναι ο τίτλος του βιβλίου που είχε γράψει ο Κώστας Σκανδαλίδης, ή “Πυξίδα”, όπως ο τίτλος του βιβλίου του Κώστα Λαλιώτη. Εκτιμώ ότι χρειάζεται λίγη περισσότερη φαντασία».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θεωρεί πως δεν υπάρχει κενό στο πολιτικό σκηνικό. «Υπάρχει κεντροαριστερό κόμμα με στίγμα, πρόγραμμα και σχέδιο. Τα κόμματα δεν γίνονται ούτε ερήμην των κοινωνικών αναγκών, ούτε προκύπτουν από προσωπική στόχευση. αλλά οφείλουν να εκφράζουν μία αναγκαιότητα», είπε. Κατά τον ίδιο, «σήμερα υπάρχει πόλος που έχει σχέδιο και στέκεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, κάτι που φαίνεται τόσο στη Βουλή όσο και στην καθημερινότητα».