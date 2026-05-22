Ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του στην τραγωδία των Τεμπών, εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για την εκδήλωση παρουσίασης του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (21/5) στη Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, δύο στοιχεία της εκδήλωσης του προκάλεσαν ιδιαίτερο προβληματισμό.

Αφενός, σημείωσε ότι εντόπισε αποκλίσεις ανάμεσα στις θέσεις που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του νέου κινήματος και σε όσα ειπώθηκαν δημόσια από το βήμα, ειδικά σε ζητήματα που αφορούν τα Τέμπη και τις μεταφορές.

Αφετέρου, στάθηκε στην απουσία συγγενών των θυμάτων από την εκδήλωση, τονίζοντας ότι αυτή έγινε στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που συνδέεται άμεσα με την τραγωδία, καθώς πολλά από τα θύματα κατάγονταν από εκεί.

Από την χτεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος με το όνομα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν μου έκανε εντύπωση όπως παρουσιάζεται σε όλα το social το πουκάμισο της @mkaristianou ή το T-shirt του @AvgerinosMoscow ούτε ο ακριβής αριθμός ατόμων που παραβρέθηκαν σε αυτήν .… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) May 22, 2026

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

Σε ανάρτησή του, ο Νίκος Πλακιάς ανέφερε πως «Από τη χθεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος με το όνομα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν μου έκανε εντύπωση όπως παρουσιάζεται σε όλα τα social το πουκάμισο της Μαρίας Καρυστιανού ή το T-shirt του Θανάση Αυγερινού, ούτε ο ακριβής αριθμός ατόμων που παραβρέθηκαν σε αυτήν».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έτσι κι αλλιώς αυτά δεν με αφορούν, μιας και το μόνο που με ενδιαφέρει είναι τα ΤΕΜΠΗ και η αναφορά σε αυτά. Εμένα εντύπωση μου έκανε κοιτάζοντας με μια ματιά τη διακήρυξη του κινήματος ότι έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με εκείνα τα οποία είπαν από το βήμα, και μιλώ για αυτά που έχουν σχέση με τα ΤΕΜΠΗ και τις δημόσιες μεταφορές. Όπως και πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε η απουσία όλων των συγγενών και των 55 οικογενειών, ιδίως σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα».

«Ούτε ένας ΠΑΤΕΡΑΣ, μια ΜΑΝΑ, ένας ΑΔΕΡΦΟΣ, μια ΑΔΕΡΦΗ, ένας ΓΙΟΣ, μια ΚΟΡΗ, ένας ΣΥΖΥΓΟΣ, τίποτα ΚΑΝΕΝΑΣ!!»