Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κρήτης το τραγικό τέλος του 33χρονου γιατρού του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από τις 7 Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός του οφείλεται σε αυτοχειρία διά βρόγχου. Ο ακριβής χρόνος του απονενοημένου διαβήματος θα προσδιοριστεί από το πόρισμα του ιατροδικαστή Κρήτης, Γιώργου Μυλωνάκη, μετά τη διενέργεια νεκροψίας.

Η υπόθεση της εξαφάνισης του νεαρού γιατρού, που παρέμενε ανεξιχνίαστη επί πέντε μήνες, έκλεισε με δραματικό τρόπο το απόγευμα της Πέμπτης. Κάτοικος του χωριού Φρές Αποκορώνου εντόπισε σε αγροτική και δασική περιοχή, στα όρια με το χωριό Τζιτζιφές, μια ανθρώπινη σορό. Ο ρουχισμός και τα προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν στο σημείο οδήγησαν γρήγορα στην ταυτοποίηση του θύματος από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, επιβεβαίωσε ότι «η σορός ανήκει στον εξαφανισθέντα νεαρό γιατρό». Όπως ανέφερε, «ένας περαστικός είδε τη σορό, μας ειδοποίησε και διαπιστώσαμε ότι ο ρουχισμός και τα χαρακτηριστικά ταίριαζαν με εκείνα της εξαφάνισης».

Το χρονικό της εξαφάνισης

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο Αλέξης Τσικόπουλος άφησε το αυτοκίνητό του κοντά στο κοιμητήριο του Φρε και περπάτησε προς τη δημοτική οδό που οδηγεί στο Νίππος. Στη θέση Ρεγκούση, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, εντοπίστηκε τελικά η σορός του, καλυμμένη από πυκνή βλάστηση. Το σημείο χαρακτηρίζεται δύσβατο και απομονωμένο.

Κάτοικοι της περιοχής, που είχαν συμμετάσχει στις έρευνες για τον εντοπισμό του, τόνισαν στο neakriti.gr ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί η σορός εξαιτίας του ανάγλυφου και της πυκνής βλάστησης. Ο ταχυδρόμος Αντώνης Κοτσιφάκης από το Νίππος επεσήμανε πως «οι έρευνες είχαν επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή, όμως το σημείο είναι απομονωμένο και δύσβατο, ειδικά τον χειμώνα».

Μαρτυρίες και εκτιμήσεις διασωστών

Ο πρόεδρος της Ομάδας Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Καντάνου Φαντελής Καπαρουδάκης, δήλωσε στο creta24.gr ότι η σορός εντοπίστηκε περίπου 100 μέτρα από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ενώ το αυτοκίνητο του γιατρού βρισκόταν 1,5 χιλιόμετρο μακριά. Όπως είπε, «η πρόσβαση στο σημείο είναι εξαιρετικά δύσκολη έως και αδύνατη από ορισμένες κατευθύνσεις». Η σορός βρέθηκε στην περιοχή «Ριζίτικο», ανάμεσα στα χωριά Φρές και Τζιτζιφές.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο άτυχος άνδρας πιθανόν πέρασε μέσα από το χωριό και κινήθηκε προς το σημείο όπου εντοπίστηκε, χωρίς να αποκλείεται να περιπλανήθηκε για μέρες στην περιοχή, ακόμη και προς τα Λευκά Όρη. «Υπάρχει ένα μονοπάτι που καταλήγει ουσιαστικά σε αδιέξοδο και δεν χρησιμοποιείται σχεδόν από κανέναν. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα», πρόσθεσε.

Η πολύμηνη αναζήτηση

Οι αρχές είχαν κινητοποιήσει πολυπληθείς ομάδες διάσωσης και υπερσύγχρονα μέσα για τον εντοπισμό του 33χρονου. Για έξι μήνες, η οικογένεια του γιατρού περίμενε κάποιο σημάδι για την τύχη του.

Στις 15 Ιανουαρίου, με πρωτοβουλία της οικογένειας, έφτασαν στα Χανιά διασώστες του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, σε συνεργασία με εθελοντικές ομάδες, την αστυνομία και την πυροσβεστική. Η μητέρα του, Ελένη Τσικοπούλου, είχε δηλώσει τότε: «Είναι μια τελευταία προσπάθεια να τον βρούμε, σε οποιαδήποτε κατάσταση, αρκεί να μη συνεχιστεί αυτή η ταλαιπωρία του».

Τα τελευταία ίχνη ζωής

Ο νεαρός γιατρός, μέλος πολύτεκνης οικογένειας με τέσσερα αδέλφια, είχε εξαφανιστεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν. Η τελευταία επικοινωνία του ήταν στις 7 Δεκεμβρίου, όταν τηλεφώνησε στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη, λέγοντάς του πως δεν αισθανόταν καλά και ζητώντας του να έρθει στην Κρήτη. Ο πατέρας του, Γιώργος Τσικόπουλος, του πρότεινε να κάνει μια βόλτα μέχρι το Ρέθυμνο ή τα Χανιά, μέχρι να φτάσει και ο ίδιος στο νησί.

Ο 33χρονος πράγματι κατευθύνθηκε προς τα Χανιά και έφτασε μέχρι το χωριό Φρές του Δήμου Αποκορώνου, όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του μέσα σε ελαιώνα. Από εκεί, φαίνεται πως ανηφόρισε προς τη δασική περιοχή, όπου έβαλε τέλος στη ζωή του.