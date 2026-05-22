Αλλη μια ΑΙ ποδοσφαιρική φανέλα ανήρτησε ο Αλέξης Τσίπρας στον προσωπικό του λογαριασμό – παραπέμποντας στα χρώματα της Μπαρτσελόνα και επαναλαμβάνοντας την ημερομηνία της εκδήλωσης στο Θησείο. Δεν ήταν όμως μόνο ένας φόρος τιμής σε μια αγαπημένη ομάδα: η Αμαλίας φαίνεται πως δίνει ένα κλου για τα χρώματα που θα έχει το νέο κόμμα: μπορντό, μπλε και πορτοκαλί. Ωστε να μη θυμίζει και κανένα άλλο ενεργό κόμμα (ήδη τον έχουν κατηγορήσει ότι αντιγράφει τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη) – για ποδοσφαιρική ομάδα το κόπι-πάστε δεν μετράει. Το νέο κόμμα άλλωστε θα έχει ορίτζιναλ μουσικό θέμα από τον Σταμάτη Κραουνάκη.

Μεταγραφή

Ανάμεσα στη νέα φουρνιά της πασοκικής διεύρυνσης βρίσκεται και ένα όνομα από την Κρήτη, που αποτελεί μεταγραφή από τα δεξιά: η καθηγήτρια Λένα Μπορμπουδάκη, πρώην διοικήτρια Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Το όνομά της ακούγεται και για τα εθνικά ψηφοδέλτια και συγκεκριμένα για την περιφέρεια του Ηρακλείου, όπου το ΠΑΣΟΚ έβγαλε το 2023 δύο έδρες και αυτή τη φορά στοχεύει στην πρωτιά. Η επόμενη περιφερειακή δημοσκόπηση που θα δει τα φώτα της δημοσιότητας είναι, όπως ακούγεται, για το βασικό προπύργιο της Δημοκρατικής Παράταξης, την Κρήτη – στην οποία το ΠΑΣΟΚ θέλει να βρίσκεται ψηλά σε τουλάχιστον τρεις εκ των τεσσάρων νομών της.

Με τον Δένδια

Πού πέρασε ο Κωνσταντίνος Τασούλας την ονομαστική του γιορτή χθες; Στην Κέρκυρα, παρέα με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας Νίκο Δένδια και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτρη Χούπη. Μετά τη δοξολογία στον Αγιο Σπυρίδωνα, ο Τασούλας προσκύνησε την κάρα του Αγίου, που άνοιξε ειδικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μετά την παρέλαση, ο ΠτΔ παρακολούθησε την επίδειξη του αεροσκάφους F-16 «Ζευς» που αναχώρησε από την Αγχίαλο για να φτάσει στο νησί και προχώρησε σε μια σειρά από εντυπωσιακούς ελιγμούς στον κερκυραϊκό ουρανό. Να συζήτησαν και τα εσωκομματικά της ΝΔ; Δεν γίνεται να μην είπαν και κουβέντα, αλλά και πάλι, και οι δύο τους είναι θεσμικοί.

Εξ Ονόματος

Στο Σινο-Ευρωπαϊκό Σεμινάριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 2026, στο Παρίσι, το Ιδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου εκπροσωπήθηκε από τον Ανδρέα Γιώργου Παπανδρέου – όχι, προφανώς, από τον ίδιο, αλλά από τον εγγονό του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, γιο του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μετά από μια αναδρομή στην ελληνική φιλοσοφία, στον οίκο, τον δήμο και τους στωικούς, η ομιλία του κατέληγε πως «τα πρόσωπα στα οποία οφείλουμε συμπάθεια (…) είναι η οικογένεια που φεύγει από τις θάλασσες που ανεβαίνουν, ο εργαζόμενος του οποίου ο μισθός δεν φτάνει για το ψωμί, το παιδί του οποίου το σχολείο βομβαρδίστηκε (…) Αν το κοινό μας μέλλον σημαίνει κάτι, σημαίνει έναν κόσμο στον οποίο αυτά τα πρόσωπα μπορούν να ακούγονται».

Απορία

Πόσους μήνες μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων θα μπορούμε να κάνουμε μια ασφαλή εκτίμηση των δυνάμεών τους;