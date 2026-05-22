Η παρουσιάστρια της τηλεόρασης Judith Chalmers, γνωστή κυρίως από την εκπομπή Wish You Were Here, πέθανε, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Η Chalmers, η οποία ήταν 90 ετών, παρουσίαζε την ταξιδιωτική εκπομπή του ITV από το 1974 έως το 2003, αφήνοντας το δικό της στίγμα στην ιστορία της βρετανικής τηλεόρασης.

Σύμφωνα με δήλωση της οικογένειάς της στο ITV News, η παρουσιάστρια πέθανε ήρεμα στο σπίτι της το βράδυ της Πέμπτης, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα. Τα τελευταία χρόνια ζούσε με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Η οικογένεια της Chalmers ανέφερε: “Μετά από μια εξαιρετική ζωή, που περιλάμβανε περισσότερα από 60 χρόνια στη ραδιοτηλεόραση και αμέτρητες περιπέτειες σε όλο τον κόσμο, η Judy έφυγε χθες το βράδυ, περιτριγυρισμένη από την οικογένεια που αγαπούσε τόσο πολύ, αφού πάλεψε με τη νόσο Αλτσχάιμερ για αρκετά χρόνια.”

“Θα μας λείψει απεριόριστα, αλλά αφήνει πίσω της μια τεράστια ‘βαλίτσα’ γεμάτη με τις πιο ευτυχισμένες αναμνήσεις.”

Η Judith Chalmers αφήνει πίσω της τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά τους.