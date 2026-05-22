Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέχει εδώ και 196 ημέρες από επισκέψεις σε ρωσικές περιφέρειες, καταγράφοντας το μεγαλύτερο διάστημα χωρίς εσωτερικά ταξίδια των τελευταίων ετών — ακόμη μεγαλύτερο και από εκείνο της περιόδου της πανδημίας. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει μια σαφή αλλαγή στη δημόσια παρουσία του Ρώσου προέδρου, ο οποίος στο παρελθόν πραγματοποιούσε συχνές περιοδείες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Από τον Νοέμβριο του 2025 και μετά, οι δημόσιες εμφανίσεις του περιορίζονται σχεδόν αποκλειστικά στη Μόσχα, την ευρύτερη περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας και την Αγία Πετρούπολη. Πληροφορίες και αναφορές από ρωσικά και διεθνή μέσα συνδέουν την αποχή από τα ταξίδια με τις αυξημένες ανησυχίες για την προσωπική του ασφάλεια, μετά από φερόμενες ουκρανικές επιθέσεις και εντεινόμενους φόβους στο εσωτερικό του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται ρωσικά μέσα ενημέρωσης, το περιβάλλον ασφαλείας γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο έχει γίνει ιδιαίτερα αυστηρό, ενώ οι μετακινήσεις του παραμένουν περιορισμένες και πολλές δημόσιες παρεμβάσεις του εμφανίζονται πλέον σε προ-ηχογραφημένη μορφή.

Η παρατεταμένη απουσία ταξιδιών συμπίπτει με την κλιμάκωση επιθέσεων ουκρανικών drones, ορισμένα από τα οποία έφτασαν μέχρι το κέντρο της Μόσχας, οδηγώντας τις ρωσικές αρχές σε περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από τον Πούτιν.

Το προηγούμενο μεγαλύτερο διάστημα χωρίς περιοδείες είχε καταγραφεί το 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, όταν ο Ρώσος πρόεδρος είχε παραμείνει για 132 ημέρες χωρίς επίσκεψη στην περιφέρεια. Πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αντίστοιχες περίοδοι αποχής σπάνια ξεπερνούσαν τον ενάμιση μήνα.

Η τελευταία επίσκεψή του εκτός της ευρύτερης ζώνης της Μόσχας πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2025, με μονοήμερο ταξίδι στη Σαμάρα. Έκτοτε, όλες οι δημόσιες δραστηριότητές του περιορίζονται σε αυστηρά ελεγχόμενους χώρους της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παρουσία του σε χριστουγεννιάτικη λειτουργία σε εγκαταστάσεις ειδικών δυνάμεων, συναντήσεις με φοιτητές στην πόλη Ντολγκοπρούντι της περιφέρειας Μόσχας, αλλά και τελετή κατάθεσης στεφάνου στην Αγία Πετρούπολη, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία κοινού.

Η αλλαγή αυτή έρχεται μετά τις αναφορές περί ουκρανικής απόπειρας επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν στο Βαλντάι στα τέλη του 2025. Αν και το περιστατικό αναγνωρίστηκε από ρωσικές αρχές, η αξιοπιστία του αμφισβητήθηκε διεθνώς.

Ουκρανοί αξιωματούχοι απέρριψαν τους ισχυρισμούς ότι το αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα κατοικιών του Ρώσου προέδρου αποτέλεσε στόχο, κατηγορώντας παράλληλα το Κρεμλίνο ότι αξιοποίησε το περιστατικό ως πρόσχημα για την αποστασιοποίηση της Μόσχας από τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές επαφές.

Την ίδια ώρα, ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, εκτιμούν ότι ο Πούτιν λειτουργεί πλέον υπό πρωτοφανές καθεστώς ασφαλείας, φοβούμενος όχι μόνο πιθανές επιθέσεις με drones αλλά και ενδεχόμενη εσωτερική αποσταθεροποίηση.