Σε κατακόκκινο σκηνικό μετατράπηκε το Telekom Center από νωρίς, καθώς οι φίλοι του Ολυμπιακού έδωσαν δυναμικό «παρών» ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε.

Οι υποστηρικτές των «ερυθρόλευκων» κατέκλυσαν τους χώρους μέσα στο γήπεδο αλλά και τις εξέδρες αρκετές ώρες πριν από την έναρξη του ημιτελικού, δημιουργώντας έντονο παλμό και ατμόσφαιρα γιορτής, ενώ την είσοδο του Σάσα Βεζένκοφ μέσα στο γήπεσδο ακούστηκε το σύνθημα «Φέρτε μας το ευρωπαϊκό».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 9.000 φίλαθλοι του συλλόγου είχαν εξασφαλίσει εισιτήριο για το Final Four, προσφέροντας ισχυρή στήριξη στην ομάδα του Πειραιά στη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση.