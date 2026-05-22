Σε ρυθμούς Final Four κινείται το T-Center, με χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού να έχουν δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα πριν από το τζάμπολ του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε.

Ανάμεσα στους περισσότερους από 10.000 υποστηρικτές των «ερυθρόλευκων», ένας φίλαθλος ξεχώρισε για την ευρηματική του διάθεση και την καζούρα προς τους αντιπάλους.

Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε στις εξέδρες κρατώντας ένα αυτοσχέδιο «ενοικιαστήριο», στο οποίο αναγραφόταν η φράση: «Ενοικιάζεται κλειστό γήπεδο μπάσκετ στο Μαρούσι», προκαλώντας χαμόγελα και αντιδράσεις από τον κόσμο γύρω του.