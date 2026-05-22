Συγκλονισμένη παραμένει η Κρήτη μετά τον εντοπισμό της σορού του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο στα Χανιά. Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, που παρακολουθούσε με αγωνία τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Το άψυχο σώμα του νεαρού γιατρού εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε δύσβατη περιοχή στον Αποκόρωνα Χανίων, κοντά στον Τζιτζιφέ. Σύμφωνα με το creta24.gr, τη σοκαριστική ανακάλυψη έκανε ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο με το κοπάδι του.

Ο άνθρωπος που αντίκρισε πρώτος τη σορό περιέγραψε με συγκίνηση τις στιγμές που έζησε, σημειώνοντας πως αρχικά είδε ένα παπούτσι μέσα στη βλάστηση και στη συνέχεια συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για νεκρό άνθρωπο.

«Περπατούσα στο χωράφι και είδα ένα παπούτσι. Πήγα πιο κοντά και κατάλαβα ότι είναι κάποιος πεθαμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η περιοχή όπου βρέθηκε η σορός είναι ιδιαίτερα δύσβατη, με πυκνή βλάστηση και περιορισμένη πρόσβαση. Το μονοπάτι που οδηγεί στο σημείο σταματά απότομα, ενώ η συνέχεια απαιτεί πορεία μέσα από χόρτα και ανώμαλο έδαφος.

Ο κτηνοτρόφος απομακρύνθηκε αμέσως από το σημείο παίρνοντας μαζί του τα πρόβατα. Επειδή δεν είχε κινητό τηλέφωνο, επέστρεψε στο σπίτι του για να ειδοποιήσει τις αρχές μέσω φίλων του.

Φανερά ταραγμένος, δήλωσε πως δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει όσα αντίκρισε. «Στενοχωρήθηκα πολύ με αυτό το πράγμα. Είναι κακό πράγμα αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει εδώ πέρα», είπε συγκλονισμένος.

Η σορός του 33χρονου γιατρού βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο νεαρός επιστήμονας.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την Κρήτη από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης του Αλέξη Τσικόπουλου, με τις έρευνες να διαρκούν μήνες μέχρι τον τραγικό εντοπισμό του.