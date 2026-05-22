Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 22:00, το «Markos by Night» παρουσιάζει την παράσταση «Αγάπη Μόνο», ένα «σαφάρι» γέλιου που ξεδιπλώνεται από τον Όλυμπο μέχρι τις Μαλδίβες! Σε μια εποχή που οι αξίες δοκιμάζονται και η πίεση της καθημερινότητας μάς φέρνει συχνά στα όρια, ο Μάρκος Σεφερλής έρχεται να θυμίσει ότι η αλληλεγγύη και το χιούμορ είναι τα μόνα αποθέματα που μας κρατούν όρθιους.

Τι συμβαίνει όταν το δωδεκάθεο έρχεται αντιμέτωπο με την ωμή σύγχρονη πραγματικότητα και πώς μια πτήση μετατρέπεται σε σεμινάριο ταξικών διαφορών; Από το κυνήγι του φλερτ στα νυχτερινά κλαμπ και τις οικογενειακές διακοπές σε εξωτικούς προορισμούς, μέχρι τις «φαρμακερές» ατάκες πίσω από τους πάγκους με τοπικά προϊόντα, τίποτα δεν μένει ασχολίαστο από τον αεικίνητο κωμικό.

Με την ταχύτητα και την ενέργεια που τον χαρακτηρίζει, ο Μάρκος Σεφερλής βάζει στο «μικροσκόπιο» τις πιο αστείες αντιφάσεις μας και παρασύρει το κοινό σε ένα ρεσιτάλ αυθορμητισμού, που σπάει το φράγμα της τυπικής διασκέδασης.

«Markos by Night», μια τηλεοπτική εμπειρία με ξεκάθαρο θεατρικό παλμό!

Πρωταγωνιστούν:

Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Θοδωρής Ρωμανίδης, Στέλιος Κρητικός, Γιάννης Ζουμπαντής, Αρετή Ζαχαριάδου, Αντώνης Βλάσσης, Χρύσα Δημοπούλου

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα & Στίχοι τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής – Στέλιος Παπαδόπουλος

