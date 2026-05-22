Σχεδόν ένα στα τέσσερα νέα δάνεια του α’ τριμήνου έδωσε η CrediaBank, με το μερίδιό της στην εγχώρια πιστωτική επέκταση να φτάνει το 22%, όπως δήλωσε στην ενημέρωση αναλυτών και επενδυτών η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας Ελένη Βρεττού. Οπως προκύπτει από τα αποτελέσματά της για το α’ τρίμηνο, το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου της CrediaBank αγγίζει τα 5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 40% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 7,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 70% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2025. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό και διαμορφώθηκαν στα 24,1 εκατ. ευρώ (+26% σε ετήσια βάση), μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 17% και έφτασαν τα 13,0 εκατ. ευρώ. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων διαμορφώθηκαν στα 964 εκατ. ευρώ (+43% σε ετήσια βάση), με τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποτελούν το 35% των νέων εκταμιεύσεων, αντανακλώντας τη στόχευσή της τράπεζας στη συγκεκριμένη αγορά. Οι καταθέσεις ξεπέρασαν τα 6,8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 14% σε ετήσια βάση.

Νωρίτερα χθες, η τράπεζα ανακοίνωσε την εξαγορά της Ευρώπης Holdings μέσω ανταλλαγής μετοχών και συγχώνευσης δι’ απορρόφησης. Βάσει των συμφωνηθέντων όρων, η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα δώσει στην CrediaBank τον έλεγχο του 90,375% της Ευρώπης Holdings, ενώ οι μέτοχοι της τελευταίας θα διατηρήσουν το 9,625% της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Ευρώπης Holdings θα λάβουν 45,55 εκατ. ευρώ (0,31 ευρώ ανά μετοχή), ενώ θα εκδοθούν περίπου 3,5 εκατ. νέες μετοχές. Στον όμιλο της Ευρώπης Holdings ανήκουν η Ευρώπη Ασφαλιστική, οι εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων ΝΑΚ και ΑΜΥΝΑ, καθώς και το 50% της Alpha Insurance Brokers στη Ρουμανία.

Πρόκειται για ακόμα μία κίνηση τράπεζας στην ασφαλιστική αγορά τους τελευταίους μήνες, μετά τις αντίστοιχες της Πειραιώς (εξαγορά Εθνικής Ασφαλιστικής), της Eurobank (εξαγορά του τμήματος ζωής της Eurolife, και της CNP στην Κύπρο), της Εθνικής Τράπεζας (εξαγορά του 30% της Allianz) και της Alpha Bank (εξαγορά δύο ασφαλιστικών εταιρειών στην Κύπρο).

Η στρατηγική

«Η συμφωνία επί των βασικών όρων της συνένωσης με την Ευρώπη Holdings σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας για την οικοδόμηση ενός πιο διαφοροποιημένου και ανθεκτικού επιχειρηματικού μοντέλου» δήλωσε για τη συναλλαγή η Ελένη Βρεττού, ενώ ο πρόεδρος της Ευρώπης Holdings Νίκος Μαρκόπουλος μίλησε για μια συμφωνία – ορόσημο που «αντικατοπτρίζει τη δύναμη και τη συνεχή δυναμική της παρουσίας μας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά».

Η Ελένη Βρεττού δήλωσε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δώσει προκαταρκτική άδεια για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ενώ οι βασικοί μέτοχοι των δύο εταιρειών (Thrivest Holding για την CrediaBank και ΙΝΤΡΑΚΟΜ για την Ευρώπη Holdings) έχουν δεσμευθεί να υπερψηφίσουν τη συμφωνία στις Γενικές Συνελεύσεις τους.