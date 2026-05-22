Σε παρατεταμένη τροχιά συρρίκνωσης παραμένει η οικονομία της Ευρωζώνης, η οποία αδυνατεί να ανακάμψει και υποκύπτει στις έντονες γεωπολιτικές πιέσεις. Τα τελευταία στοιχεία για τον σύνθετο δείκτη PMI που δημοσίευσε η S&P Global προκάλεσαν ψυχρολουσία στις αγορές, καθώς ο δείκτης έκανε βουτιά στις 47,5 μονάδες για τον μήνα Μάιο, τη στιγμή που οι αναλυτές προέβλεπαν σταθεροποίηση στις 48,8 μονάδες (σημειώνεται ότι κάθε τιμή κάτω από το όριο των 50 μονάδων υποδηλώνει συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας).

Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, όπου η μεταποίηση αποτελούσε το «βαρίδι» και ο τομέας των υπηρεσιών κρατούσε όρθια την ευρωπαϊκή οικονομία, η δυναμική έχει πλέον αντιστραφεί πλήρως. Ο μεταποιητικός κλάδος (PMI βιομηχανίας) παρουσιάζει ανθεκτικότητα και παραμένει σε τροχιά επέκτασης στις 51,4 μονάδες, παρά την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης.

Αντίθετα, ο τομέας των υπηρεσιών υφίσταται καθίζηση, με τον σχετικό δείκτη να κατρακυλά στις 46,4 μονάδες, από 47,6 τον προηγούμενο μήνα, διαψεύδοντας παταγωδώς τις εκτιμήσεις για επικείμενη ανάκαμψη.

Προβλέψεις για ύφεση στο δεύτερο τρίμηνο

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, συνδέοντας άμεσα την οικονομική καχεξία με τις διεθνείς συρράξεις. «Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει όλο και περισσότερο την οικονομία της Ευρωζώνης», σχολίασε ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομικός αναλυτής της S&P Global Market Intelligence. «Η συνολική δραστηριότητα συρρικνώνεται ήδη για δεύτερο συνεχή μήνα, και ο ρυθμός πτώσης επιταχύνθηκε τον Μάιο, αγγίζοντας υψηλό δυόμισι ετών».

Σύμφωνα με τον Γουίλιαμσον, τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι η οικονομία της Ευρωζώνης οδεύει προς συρρίκνωση της τάξης του 0,2% κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Ο τομέας των υπηρεσιών πλήττεται με ιδιαίτερη σφοδρότητα από την κατακόρυφη άνοδο του κόστους διαβίωσης που πυροδοτεί ο πόλεμος, κυρίως λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών ως απόρροια των νέων ανατιμήσεων στην ενέργεια.