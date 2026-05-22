Το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει λογαριασμούς Binance για να ανταλλάξει ξένο νόμισμα με κρυπτονομίσματα, τα οποία στη συνέχεια θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε εταιρείες κρυπτονομισμάτων στην Τεχεράνη και να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του καθεστώτος της χώρας, αποκαλύπτει τώρα η Wall Street Journal.

Τα κεφάλαια αποτελούν μέρος πολλών δισεκατομμυρίων σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων που έρευσαν μέσω της Binance σε δίκτυα που χρηματοδοτούν το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) στα δύο που προηγήθηκαν χρόνια πριν από τον τρέχοντα πόλεμο στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησε με τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Τις συναλλαγές αυτές επικαλείται η Wall Street Journal η οποία αναφέρει ως πηγές «εκθέσεις συμμόρφωσης της Binance, δεδομένα blockchain, ξένους αξιωματούχους επιβολής του νόμου που παρακολουθούν τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, άλλους ερευνητές κρυπτονομισμάτων και μη δημόσια έγγραφα».

Ξένοι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου δήλωσαν επίσης στην αμερικανική εφημερίδα ότι συνέχισαν να παρακολουθούν και φέτος ροές χρημάτων μέσω λογαριασμών της Binance σε ιρανικές οντότητες οι οποίες συνδέονται με το καθεστώς – εντοπίζοντας συναλλαγές μέχρι και αυτόν τον μήνα.

Τα τεράστια ποσά δείχνουν πώς η Binance έχει χρησιμοποιηθεί ως οικονομική αρτηρία για το IRGC, την ισχυρή πολιτική, στρατιωτική και οικονομική δύναμη που κυριαρχεί στο Ιράν, σύμφωνα με εκθέσεις συμμόρφωσης της Binance, ξένους αξιωματούχους επιβολής του νόμου και μη δημόσια έγγραφα, αναφέρει ακόμη η WSJ.

Το ιρανικό αυτό στρατιωτικό σώμα υποστηρίζει επίσης στρατούς δι’ αντιπροσώπων σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων που χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές, όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι μαχητές Χούθι της Υεμένης, αναφέρουν οι πληροφορίες της Wall Street Journal.

Η απάντηση της Binance

Εκπρόσωπος της Binance δήλωσε στην αμερικανική εφημερίδα ότι οι πληροφορίες της ήταν ανακριβείς, ότι η Binance δεν επέτρεπε καμία συναλλαγή με άτομα ή ψηφιακά πορτοφόλια που βρίσκονταν εκείνη την εποχή υπό καθεστώς κυρώσεων και ότι η Binance είχε λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα. Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι, σύμφωνα με τα αρχεία της Binance, «φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των συναλλαγών δεν έχει καμία σχέση με την πλατφόρμα Binance», σημειώνεται.

Ποια είναι η Binance

Η Binance Holdings Ltd., με την εμπορική επωνυμία Binance, είναι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων όσον αφορά τον ημερήσιο όγκο τέτοιων συναλλαγών. Ιδρύθηκε το 2017 από τον Changpeng Zhao. Αρχικά είχε ως έδρα την Κίνα, ενώ στη συνέχεια η έδρα αυτή μεταφέρθηκε στην Ιαπωνία. Στη συνέχεια η εταιρεία έφυγε από την Ιαπωνία για τη Μάλτα και επί του παρόντος δεν διαθέτει επίσημη έδρα.

Η Binance έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνών και αγωγών από τις εποπτικές αρχές σε πολλές χώρες και έχει δεχτεί απαγορεύσεις να λειτουργεί σε αρκετές από αυτές. Στις 21 Νοεμβρίου 2023 η Binance δήλωσε ένοχη για παραβίαση των κανόνων των ΗΠΑ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κατέβαλε πρόστιμο 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αρμόδιες αρχές της Βρετανίας διέταξαν τον Ιούνιο του 2021την Binance να σταματήσει κάθε εποπτευόμενη δραστηριότητα στη χώρα.

Τον Μάρτιο του 2025, η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι η εταιρεία βρισκόταν σε συνομιλίες με την οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ. Τον Αύγουστο του 2025, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Binance διαχειριζόταν κρυφά πλατφόρμα συναλλαγών για την World Liberty Financial της οικογένειας Τραμπ. Τον Οκτώβριο του 2025 ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε χάρη στον ιδρυτή Changpeng Zhao. Είχε δηλώσει ένοχος το 2023 για παραβίαση του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών.