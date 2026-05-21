Σοβαρό προβληματισμό προκαλεί στο Ηνωμένο Βασίλειο νέα έκθεση της βρετανικής Επιτροπής Συντάξεων (Pensions Commission), η οποία προειδοποιεί ότι εκατομμύρια πολίτες δεν αποταμιεύουν επαρκώς για τη συνταξιοδότησή τους, δημιουργώντας τον κίνδυνο μιας εκτεταμένης «συνταξιοδοτικής κρίσης» τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, περίπου 15 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται ήδη σε καθεστώς ανεπαρκούς αποταμίευσης, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 45% του εργατικού πληθυσμού. Χωρίς παρεμβάσεις, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να αυξηθεί έως και τα 19 εκατομμύρια εργαζόμενους μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική σε επιμέρους κατηγορίες. Σχεδόν 1 στους 2 εργαζόμενους δεν συμμετέχει ενεργά σε κάποιο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ενώ από όσους συμμετέχουν, μεγάλο ποσοστό περιορίζεται στις ελάχιστες εισφορές του συστήματος αυτόματης εγγραφής. Στους αυτοαπασχολούμενους, η συμμετοχή σε συνταξιοδοτικά σχήματα δεν ξεπερνά περίπου το 15%–20%, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μέση συνταξιοδοτική επάρκεια υπολείπεται σημαντικά του απαιτούμενου επιπέδου: εκτιμάται ότι ένα τυπικό νοικοκυριό θα χρειάζεται περίπου 60%–70% του προ συνταξιοδοτικού εισοδήματος για να διατηρήσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής, κάτι που για εκατομμύρια πολίτες δεν θα επιτυγχάνεται.

Οι βασικές αιτίες αποδίδονται στο υψηλό κόστος ζωής, τη στασιμότητα των μισθών και τις αυξημένες στεγαστικές δαπάνες. Ενδεικτικά, σε πολλές περιοχές της Βρετανίας τα ενοίκια έχουν αυξηθεί πάνω από 20% την τελευταία τριετία, περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα αποταμίευσης των νοικοκυριών.

Η έκθεση της Επιτροπής Συντάξεων ζητά άμεση αναθεώρηση του συστήματος, με αύξηση της συμμετοχής σε συνταξιοδοτικά προγράμματα και πιθανή ενίσχυση των εργοδοτικών εισφορών. Χωρίς μεταρρυθμίσεις, προειδοποιεί ότι η χώρα κινδυνεύει να αντιμετωπίσει μια μακροχρόνια κοινωνική και οικονομική πίεση που θα επηρεάσει ολόκληρες γενιές.

Το θέμα έχει ήδη ανοίξει νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης στο Λονδίνο, με την κυβέρνηση να εξετάζει παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό, ενώ η τελική έκθεση της Επιτροπής αναμένεται να παρουσιάσει πιο συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον του συνταξιοδοτικού συστήματος.