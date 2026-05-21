Η αυξημένη αρτηριακή πίεση αποτελεί τον σημαντικότερο μεμονωμένο παράγοντα κινδύνου που συμβάλλει στην παγκόσμια επιβάρυνση της υγείας. Η Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης εορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Μαΐου, έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη σημασία του καλύτερου ελέγχου της υπέρτασης. Αυτή η σημαντική παγκόσμια πρωτοβουλία, που ξεκίνησε από την Παγκόσμια Eνωση Υπέρτασης (World Hypertension League – WHL), πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2005 και από τότε η Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης εξελίσσεται κάθε χρόνο σε μια ολοένα και μεγαλύτερη εκδήλωση. Σκοπός της είναι να ενημερώσει το κοινό για τη σημασία της υπέρτασης και τις σοβαρές ιατρικές επιπλοκές της, καθώς και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη, την ανίχνευση και τη διαχείρισή της, μέσω της συνεργασίας επαγγελματιών υγείας, μέσων ενημέρωσης, εθελοντικών οργανώσεων και κρατικών φορέων. Για το 2026, ο World Health Organization υιοθέτησε το μήνυμα:«Controlling Hypertension Together: check your blood pressure regularly, defeat the silent killer» («Ελέγχουμε μαζί την υπέρταση: μετράμε τακτικά την πίεσή μας και νικάμε τον σιωπηλό δολοφόνο»).

Η υπέρταση χαρακτηρίζεται ως «σιωπηλός δολοφόνος» επειδή συχνά δεν παρουσιάζει συμπτώματα, ενώ αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου, νεφρικής ανεπάρκειας και πρόωρου θανάτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ, περισσότεροι από 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με υπέρταση, ενώ μόνο περίπου 1 στους 4 έχει επαρκώς ρυθμισμένη αρτηριακή πίεση.

H καμπάνια MMM αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια εκστρατεία καταγραφής και ευαισθητοποίησης για την αρτηριακή πίεση. Ξεκίνησε το 2017 από την International Society of Hypertension με στόχο να αναδείξει το πρόβλημα της αδιάγνωστης και αρρύθμιστης υπέρτασης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η δράση πραγματοποιείται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του Μαΐου και βασίζεται στη συνεργασία επιστημονικών εταιρειών, νοσοκομείων, πανεπιστημίων, φαρμακείων, δήμων, εθελοντικών οργανώσεων και επαγγελματιών υγείας. Εκατομμύρια πολίτες σε περισσότερες από 100 χώρες έχουν συμμετάσχει στις εκστρατείες μέτρησης αρτηριακής πίεσης.

Βασικοί στόχοι του May Measurement Month είναι η δωρεάν μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στον γενικό πληθυσμό, η έγκαιρη ανίχνευση ατόμων με αδιάγνωστη υπέρταση, η ενημέρωση για τους κινδύνους της υψηλής πίεσης και η ενίσχυση της πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης και άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς. Το μήνυμα της εκστρατείας είναι ότι «Η μέτρηση της πίεσης σώζει ζωές», καθώς πολλοί άνθρωποι ζουν με υπέρταση χωρίς να το γνωρίζουν. Η τακτική παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να οδηγήσει σε έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.

Ο Κώστας Τσιούφης είναι καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ – Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών