Διπλή ευρωπαϊκή αποστολή έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να συμμετέχουν στο Final Four του Champions League σε άνδρες και γυναίκες, έχοντας ως στόχο την κατάκτηση των δύο τροπαίων.

Η τελική φάση της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα και συγκεκριμένα στην πόλη Γκζίρα, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη Βαλέτα.

Οι δύο ομάδες του συλλόγου θα βρεθούν παράλληλα εκεί, καθώς το Final Four των γυναικών είναι προγραμματισμένο για το διάστημα 10-12 Ιουνίου, ενώ των ανδρών θα ακολουθήσει από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου.

Στην κατηγορία των ανδρών, ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του στα ημιτελικά την Προ Ρέκο, σε ένα ζευγάρι που ξυπνά έντονες μνήμες από τον τελικό της σεζόν 2017/18.

Τότε, οι Πειραιώτες είχαν επικρατήσει με 9-7 της ιταλικής ομάδας, κατακτώντας το δεύτερο Champions League της ιστορίας τους.

Από την πλευρά των γυναικών, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ματαρό με φόντο μία θέση στον μεγάλο τελικό. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και στο Final Four του 2024 στη Βαρκελώνη, όταν οι «ερυθρόλευκες» είχαν πανηγυρίσει τη νίκη με 16-12, έχοντας σε εξαιρετική ημέρα τη Νικόλ Ελευθεριάδου.

Το πρόγραμμα του Final Four στο Champions League Ανδρών

Ημιτελικοί – 11 Ιουνίου 2026

20:00 | Μπαρτσελονέτα – Φερεντσβάρος

22:00 | Προ Ρέκο – Ολυμπιακός

Τελικοί – 13 Ιουνίου 2026

20:00 | Μικρός τελικός ( χάλκινο μετάλλιο και θέσεις 3-4)

22:00 | Μεγάλος τελικός (χρυσό μετάλλιο και θέσεις 1-2)

Το πρόγραμμα του Final Four στο Champions League Γυναικών

Ημιτελικοί – 10 Ιουνίου 2026

20:00 | Φερεντσβάρος – Σαντ Αντρέου

22:00 | Ματαρό – Ολυμπιακός

Τελικοί – 12 Ιουνίου 2026