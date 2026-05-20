Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, εν μέσω του αγώνα του με τον Λέρνερ Τιέν για το τουρνουά της Γενεύης, προέβη εκ νέου σε ξέσπασμα. Και αυτή τη φορά δεν χωρά αμφιβολία. Στόχος του είναι ξεκάθαρα ο πατέρας του, με τα… γαλλικά να δίνουν και να παίρνουν.

Το παιχνίδι δεν εξελισσόταν όπως θα ήθελε απέναντι στον 20χρονο Αμερικανό, με συνέπεια να τα… ακούσει ο πατέρας του.

Ο Έλληνας τενίστας, σε μία εκ των διακοπών ανάμεσα στα game, αναζητούσε κάτι στην τσάντα του, αλλά δεν το έβρισκε. Πάνω στον εκνευρισμό της μη εύρεσης του… οτιδήποτε τέλος πάντων αναζητούσα, για άλλη μια φορά στράφηκε εναντίον του πατέρα του, θεωρώντας τον υπαίτιο για ό,τι συνέβη.

Δείτε το βίντεο