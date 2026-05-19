Ολυμπιακός – Εθνικός: Ζωντανά στις 17:00 από το Mega News το πειραιώτικο ντέρμπι στο πόλο
Η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, μετά την πρόκριση στο Final-4 του Champions League στη Μάλτα, επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις της και ξεκινά τη σειρά των ημιτελικών των playoffs της Water Polo League. Την Τρίτη (19/5, 17:00, MEGA News), οι «ερυθρόλευκες» υποδέχονται τον Εθνικό στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, στον πρώτο αγώνα της σειράς, με στόχο να […]
Ολυμπιακός: Κατέκτησε το 67ο πρωτάθλημα Γενικής στην κολύμβηση και 61ο Ανδρών
«Αυτοκράτορας» ο Ολυμπιακός. Το τμήμα κολύμβησης του Ολυμπιακού κατέκτησε το 67ο πρωτάθλημα Γενικής Βαθμολογίας της ιστορίας του και 61ο Ανδρών! Η «ερυθρόλευκη» αποστολή πρωταγωνίστησε στο 95ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Open στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, κατακτώντας τον τίτλο της Γενικής Βαθμολογίας και των Ανδρών, ενώ απώλεσε στις λεπτομέρειες των Γυναικών, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός […]
Μητρότητα, ρεκόρ και η ιστορική πρωτιά της Σβιτολίνα στη Ρώμη – Η κατάρα του Roland Garros!
H Eλίνα Σβιτολίνα θριάμβευσε στην Ιταλία, καθώς πέτυχε σπουδαία νίκη στον τελικό απέναντι στη Κόκο Γκοφ με 2-1 σετ (6-4, 6-7, 6-2) και κατέκτησε τον τίτλο στο Masters της Ρώμης για τρίτη φορά στην καριέρα της και για πρώτη μετά από οκτώ χρόνια. Η Ουκρανή επέστρεψε δυναμικά στα court του τένις μετά την αποχή της, […]
Η Σαμπαλένκα λάμπει και εκτός court: Από τα Γκραν Σλαμ στο εξώφυλλο της Vogue (pics)
Η Αρίνα Σαμπαλένκα, κάτοχος τεσσάρων τίτλων Γκραν Σλαμ και Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη του τένις, συνεχίζει να ξεχωρίζει όχι μόνο εντός των κορτ, αλλά και εκτός αυτών, πραγματοποιώντας ένα ακόμη προσωπικό της όνειρο. Η 28χρονη Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια πόζαρε για το ψηφιακό εξώφυλλο της Vogue για το τεύχος Μαΐου, προσθέτοντας έτσι μια ακόμη σημαντική στιγμή στη […]
Μετά τον Ροντινέι και ο Τι Τζέι Σορτς έπαιξε τένις με τον Νόβακ Τζόκοβιτς (pics)
Λίγες μέρες μετά την συνάντηση μεταξύ Ροντινέι και Τζόκοβιτς, ο Σέρβος τενίστας είχε και μια δεύτερη συνάντηση… κορυφής. Αυτή την φορά, ο point guard του Παναθηναϊκού, Τι Τζέι Σορτς βρέθηκε στα court του 91 Athens Riviera, για να παίξει τένις με έναν εκ των κορυφαίων όλων των εποχών. Δεν αρκέστηκε όμως στο παρών, αλλά έπαιξε […]