Οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς δεν κατάφεραν να προκριθούν από τον πρώτο γύρο του διπλού στο τουρνουά της Γενεύης, γνωρίζοντας την ήττα από τους Κονσταντίν Φράντζεν και Ρόμπιν Χάασε με 6-7(5), 7-5, 10-6.

Παρότι οι Έλληνες τενίστες ξεκίνησαν καλύτερα και πήραν το πρώτο σετ, δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν τον ίδιο ρυθμό στη συνέχεια και είδαν τους αντιπάλους τους να πραγματοποιούν την ανατροπή.

Το ματς ξεκίνησε ισορροπημένα, με τα δύο ζευγάρια να κρατούν εύκολα τα service games τους και να μην απειλούνται μέχρι τα τελευταία games του σετ. Ούτε οι Τσιτσιπάδες ούτε οι Φράντζεν/Χάασε κατάφεραν να βρουν break, οδηγώντας το σετ στο tie-break. Εκεί, το ελληνικό δίδυμο αποδείχθηκε πιο ψύχραιμο στα κρίσιμα σημεία και με 7-6(5) πήρε προβάδισμα.

Στο δεύτερο σετ, η εικόνα παρέμεινε παρόμοια, με τις δύο ομάδες να διατηρούν το σερβίς τους και να μην δημιουργούν ευκαιρίες για break για μεγάλο διάστημα. Ωστόσο, στο φινάλε οι Φράντζεν και Χάασε εκμεταλλεύτηκαν την πρώτη τους ευκαιρία, έκαναν το καθοριστικό break και ισοφάρισαν με 7-5.

Έτσι, ο αγώνας οδηγήθηκε σε super tie-break, όπου το ολλανδο-σουηδικό δίδυμο ήταν πιο αποτελεσματικό και επικράτησε με 10-6, παίρνοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση του τουρνουά.

Πλέον, ο Στέφανος θα επικεντρωθεί στον αγώνα κόντρα στον Αμερικάνο, Τιέν.