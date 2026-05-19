Σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Ίντερ έχει εξελιχθεί ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος έφτασε στο Μιλάνο σε μια δύσκολη περίοδο για τους «νερατζούρι» και στη συνέχεια συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση τριών πρωταθλημάτων, τριών κυπέλλων και τριών Σούπερ Καπ Ιταλίας.

Μετά την κατάκτηση του φετινού νταμπλ, ο Αργεντινός επιθετικός μίλησε για το μέλλον του, τονίζοντας πως όταν ολοκληρώσει την καριέρα του δεν σκοπεύει να παραμείνει ενεργός στο ποδόσφαιρο, καθώς επιθυμεί να αποστασιοποιηθεί πλήρως από το άθλημα. Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη επιθυμία του να παραμείνει στην Ίντερ μέχρι το τέλος της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

«Όταν αποσυρθώ, δεν θα μείνω στο ποδόσφαιρο. Είναι ένα περιβάλλον που δεν μου αρέσει. Δεν θα ξανακούσετε για μένα, θα εξαφανιστώ. Θα ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην Ίντερ, αυτή τη στιγμή, μου είναι δύσκολο να φανταστώ τον εαυτό μου οπουδήποτε αλλού. Στο ποδόσφαιρο, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά αν δεν με διώξουν, θα μείνω εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λαουτάρο Μαρτίνες.

