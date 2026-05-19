Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη επίσημη τελετή για την απονομή του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, με τους πρώτους βραβευθέντες να τιμώνται για τη συμβολή τους στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τις κοινές αξίες της Ένωσης.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Ημικύκλιο του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, παρουσία 13 από τους 20 πρώτους τιμηθέντες. Οι διακρίσεις απονεμήθηκαν από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Παρούσα ήταν και η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κύπρου, Μαριλένα Ραούνα, εκπροσωπώντας την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Κατά την έναρξη της τελετής, η πρόεδρος Metsola δήλωσε: «Η Ευρώπη δεν μας χαρίστηκε. Χτίστηκε από συνθήκη σε συνθήκη, από κρίση σε κρίση, από ανθρώπους που επέλεξαν την αλληλεγγύη αντί της διαίρεσης και τη συνεργασία αντί της ιδιοτέλειας. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, τιμούμε όλους όσοι επιλέγουν να οικοδομήσουν την Ευρώπη — εκείνους που ηγήθηκαν σε δύσκολες στιγμές και κράτησαν την Ένωσή μας σε πορεία προόδου. Επειδή η Ευρώπη θα αντέχει μόνο όσο κάθε γενιά επιλέγει να την υπερασπιστεί».

Μεταξύ των διακεκριμένων μελών του Τάγματος που παρευρέθηκαν στο Στρασβούργο ήταν η Angela Merkel (Άνγκελα Μέρκελ), πρώην ομοσπονδιακή καγκελάριος της Γερμανίας, και ο Lech Wałęsa, πρώην ηγέτης της «Αλληλεγγύης» και πρώην πρόεδρος της Πολωνίας.

Παρουσίες και βραβευθέντες

Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου που συμμετείχαν στην τελετή περιλαμβάνουν:

Jerzy Buzek, πρώην πρωθυπουργός της Πολωνίας και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Aníbal Cavaco Silva, πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Πορτογαλίας

Pietro Parolin, καρδινάλιος και υφυπουργός της Αγίας Έδρας

Maia Sandu, πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

Wolfgang Schüssel, πρώην καγκελάριος της Αυστρίας

Javier Solana y de Madariaga, πρώην ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας

Jean Claude Trichet, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ανάμεσα στα μέλη του Τάγματος που παρέστησαν ήταν ο Marc Gjidara, ομότιμος καθηγητής νομικής, η Sandra Lejniece, ιατρός και πανεπιστημιακός, η Oleksandra Matviichuk, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και η Viviane Reding, πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην ευρωβουλευτής.

Διακεκριμένα μέλη και καλλιτέχνες

Στο Τάγμα εντάχθηκε επίσης ο πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy ως διακεκριμένο μέλος. Ανάμεσα στα τιμηθέντα πρόσωπα συγκαταλέγονται οι Valdas Adamkus, πρώην πρόεδρος της Λιθουανίας, Sauli Niinistö, πρώην πρόεδρος της Φινλανδίας, και Mary Robinson, πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας.

Το Τάγμα περιλαμβάνει ακόμη τον σεφ και ανθρωπιστή José Andrés, τον πρωταθλητή μπάσκετ Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς και τα μέλη του συγκροτήματος U2 — Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr.

Η πλήρης τελετή απονομής και οι ομιλίες των βραβευθέντων είναι διαθέσιμες στο Κέντρο Πολυμέσων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ιστορικό και συνέχεια

Η καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας αποφασίστηκε από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αφορμή την 75η επέτειο της Διακήρυξης Σουμάν. Πρόκειται για την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση που απονέμεται από θεσμικό όργανο της ΕΕ, αναγνωρίζοντας άτομα με ουσιαστική συμβολή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στην προάσπιση των αξιών της Ένωσης.

Συζήτηση με τους βραβευθέντες

Αργότερα σήμερα, από τις 16:00 έως τις 17:00 (ώρα Γαλλίας), οι Sandra Lejniece, Oleksandra Matviichuk και Viviane Reding θα συμμετάσχουν σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο χώρο «La Rotonde» του κτιρίου Churchill του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανοικτή σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.