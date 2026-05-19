Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Ρώμη το σχέδιο προσθήκης μιας νέας πτέρυγας στην Γκαλερία Μποργκέζε, καθώς ιστορικοί τέχνης, οργανώσεις προστασίας μνημείων και πολιτικοί καταγγέλλουν ότι το σχέδιο επέκτασης απειλεί να αλλοιώσει ανεπανόρθωτα ένα από τα σημαντικότερα και αρτιότερα μπαρόκ καλλιτεχνικά σύνολα της Ευρώπης. Το σχέδιο, που βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, προβλέπει την προσθήκη νέων εκθεσιακών χώρων, αίθουσας συνεδρίων και εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, ώστε το μουσείο να μπορεί να υποδέχεται περισσότερους επισκέπτες και να παρουσιάσει έργα που σήμερα παραμένουν στις αποθήκες του.

Οι υποστηρικτές της επέκτασης υποστηρίζουν ότι το μουσείο – το οποίο υποδέχεται περί τους 630.000 επισκέπτες ετησίως – πρέπει να εκσυγχρονιστεί ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός σύγχρονου διεθνούς πολιτιστικού ιδρύματος. Επισημαίνουν επίσης ότι η σημερινή δομή του κτιρίου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία και περιορίζει τη δυνατότητα παρουσίασης της συλλογής, καθώς μπορεί να εκτίθενται στις αίθουσές του κορυφαία έργα των Καραβάτζο, Μπερνίνι, Ραφαήλ και Τιτσιάνο, περισσότερα από 200 επιπλέον όμως παραμένουν αθέατα.

Οι πολέμιοι του σχεδίου, οι οποίοι το χαρακτηρίζουν «βλάσφημο», δηλώνουν ήδη αποφασισμένοι να προσφύγουν στα δικαστήρια εάν προχωρήσει, υποστηρίζοντας ότι το κτίριο που ανεγέρθηκε το 1605 δεν αποτελεί μόνο ιταλικό αλλά παγκόσμιο πολιτιστικό αγαθό και ότι η επέκταση προοιωνίζεται τη μετατροπή του μουσείου σε αξιοθέατο που θα ανταγωνίζεται το Κολοσσαίο.