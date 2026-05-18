Νέα μουσεία, όπως εκείνα του Μυστρά, το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργουςκαι τα τρία νέα μουσεία στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου, αναμένεται να προστεθούν έως το 2026 στα 29 νέα ή πλήρως ανακαινισμένα μουσεία και πολιτιστικούς χώρους που έχουν ήδη παραδοθεί από το υπουργείο Πολιτισμού.

Την ανακοίνωση έκανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, επισημαίνοντας τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στον μουσειακό τομέα τα τελευταία χρόνια.

«Το Υπουργείο Πολιτισμού, τα τελευταία χρόνια, επενδύει στρατηγικά στη δημιουργία, αναβάθμιση και επανένταξη των μουσείων στον σύγχρονο πολιτιστικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό χάρτη της χώρας. Μέχρι σήμερα, παραδώσαμε 29 νέα ή πλήρως ανακαινισμένα μουσεία και πολιτιστικούς χώρους, σε όλη την Ελλάδα. Το πλέον πρόσφατο, “το Μουσείο Θεσσαλονικέων Μητρόπολις”, με τα σπουδαία ευρήματα των ανασκαφών από την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, συνδέει και παρουσιάζει, στη διαχρονία, την καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης με τη μακραίωνη ιστορία της», ανέφερε η υπουργός.

Νέα έργα και πολιτιστική αποκέντρωση

Η κ. Μενδώνη τόνισε ότι το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν σημαντικά έργα, όπως το ανακτορικό συγκρότημα του Μυστρά, το οποίο θα παραδοθεί στις 21 Μαΐου, καθώς και το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους και τα τρία νέα μουσεία στο Τατόι.

Επιπλέον, προγραμματίζεται η παράδοση των νέων μουσείων στη Χάλκη και στο Αγαθονήσι, με στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής αποκέντρωσης και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών.

«Τα μουσεία λειτουργούν με ισχυρό πολιτιστικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας την πολιτιστική αποκέντρωση και δημιουργώντας νέες δυνατότητες για τις τοπικές κοινωνίες», σημείωσε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Ο ρόλος των μουσείων στη σύγχρονη εποχή

Αναφερόμενη στη φετινή θεματική της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, η υπουργός υπογράμμισε:«Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων, με θέμα “Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο”, αναδεικνύει τον σύγχρονο ρόλο των μουσείων ως ζωντανών οργανισμών πολιτισμού, παιδείας, κοινωνικής συνοχής και δημοκρατικού διαλόγου. Το θέμα που το ICOM επέλεξε για το 2026 συνδέεται άμεσα με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των ανισοτήτων, την ενίσχυση της ειρήνης και των δημοκρατικών θεσμών, την προώθηση των διεθνών συνεργασιών».

Η ίδια πρόσθεσε:«Τα Ελληνικά Μουσεία, διαφυλάσσοντας τη συλλογική μνήμη και τη μοναδική πολιτιστική μας κληρονομιά, συμβάλλουν καθοριστικά στην καλλιέργεια της γνώσης, της αλληλοκατανόησης, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και της ειρηνικής συνύπαρξης. Υπηρετούν τον στρατηγικό στόχο του Υπουργείου Πολιτισμού, “Πολιτισμός για όλους”, με επιστημονική αρτιότητα, κοινωνική ευθύνη και εξωστρέφεια. Σε μια εποχή πολεμικών συρράξεων και κοινωνικών ανισοτήτων, τα μουσεία λειτουργούν ως ασφαλείς, ανοιχτοί και ειρηνικοί χώροι συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών».

Η Ολυμπία στο επίκεντρο των εορτασμών

Η υπουργός Πολιτισμού ευχαρίστησε το Ελληνικό Τμήμα του ICOM για τη διαρκή προσφορά του και για την επιλογή τουΑρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίαςκαι τουΜουσείου Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότηταςως τιμώμενων φορέων του εορτασμού για το 2026.

«Η Ολυμπία, παγκόσμιο σύμβολο πολιτισμού, ειρήνης και συναδέλφωσης των λαών, αποτυπώνει ιδανικά το βαθύτερο μήνυμα της φετινής Διεθνούς Ημέρας Μουσείων: “Ο Πολιτισμός ενώνει τον κόσμο”», κατέληξε η Λίνα Μενδώνη.