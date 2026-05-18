Ο Akylas μπορεί να μην κατέκτησε τη νίκη στη φετινή Eurovision 2026, ωστόσο η εμφάνισή του στον μεγάλο ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού άφησε έντονο αποτύπωμα. Ο νεαρός καλλιτέχνης, που εκπροσώπησε την Ελλάδα με το τραγούδι «Ferto» και θεωρούνταν μέχρι την τελευταία στιγμή ένα από τα φαβορί, κατέλαβε τελικά τη 10η θέση στον τελικό του Σαββάτου.

Λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Akylas προχώρησε σήμερα Δευτέρα (18/5) σε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Δημοσιεύοντας φωτογραφίες μαζί με τη μητέρα του, έστειλε μήνυμα γεμάτο αγάπη, ευγνωμοσύνη και δύναμη προς όλα τα παιδιά που κυνηγούν τα όνειρά τους και χρειάζονται κάποιον να πιστέψει σε αυτά.

Στο μήνυμά του ο καλλιτέχνης έγραψε: «Κοίτα μαμά, πόσα όντως καταφέραμε τους τελευταίους μήνες. Εύχομαι κανένα παιδί να μη φοβάται να ονειρεύεται. Εύχομαι όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε γι’ αυτό που είναι. Να τα στηρίζουν κι ας μη τα καταλαβαίνουν στην αρχή».

Η σχέση με τη μητέρα του και το μήνυμα του «Ferto»

Ο Akylas έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για τη μητέρα του και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν έφυγε από τη Γεωργία σε ηλικία μόλις 17 ετών για να δημιουργήσει μια καλύτερη ζωή στην Ελλάδα. Σε παλαιότερη ανάρτησή του είχε γράψει: «Μόλις στα 17 της, χρειάστηκε να ταξιδέψει από τη Γεωργία στην Ελλάδα με ένα μωρό στην αγκαλιά. Η ζωή ήταν απίστευτα δύσκολη και τα χρήματα πάντα λίγα, αλλά δεν τα παράτησε ποτέ. Μεγάλωσε εμένα και την αδελφή μου και για μένα είναι μια πραγματική ηρωίδα. Μου έμαθε το πιο σημαντικό μάθημα: να μην τα παρατάω ποτέ. Σε ευχαριστώ για όλα, μαμά».

Ο καλλιτέχνης είχε συνδέσει τότε την προσωπική ιστορία της οικογένειάς του με το μήνυμα που επιθυμούσε να μεταφέρει μέσω του music video του «Ferto». Όπως είχε αναφέρει: «Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, από πού έρχεσαι ή ποιες δυσκολίες έχεις αντιμετωπίσει. Να είσαι περήφανος για αυτό που είσαι. Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σου πάρει τη λάμψη σου. Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σε κάνει να αμφιβάλλεις για το ταλέντο σου. Συνέχισε. Συνέχισε να παλεύεις. Συνέχισε να λάμπεις. Γιατί ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν “game over”, πάντα υπάρχει ένα “try again”. Πίστεψε στον εαυτό σου. Να είσαι ασταμάτητος».