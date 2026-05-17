Ο παίκτης του φετινού Survivor 2026 Σταύρος Φλώρος ανέβασε στα social media του το πρώτο του βίντεο από το νοσοκομείο χαμογελαστός και αισιόδοξος.

Ο ίδιος ευχαρίστησε τον κόσμο και τόνισε πως είναι χαμογελαστός λόγω της δύναμης που δίνουν καθημερινά.

Ακόμη, ανέφερε πως τα πράγματα όσον αφορά την υγεία του πάνε πολύ καλά και τέλος μίλησε για τον συμπαίκτη του Μάνο Μαλλιαρό με ένα δημόσιο ευχαριστώ που τον έσωσε και τονίζοντας πως πλέον αυτό που τους ενώνει είναι πολύ δυνατό.