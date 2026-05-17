Μέσα στην μούχλα και δίπλα σε γυμνά καλώδια ζούσαν για χρόνια τα τρία παιδάκια 7, 5 και 3ων ετών. Παρά τις καταγγελίες, παρά τις συνεδρίες με κοινωνικές υπηρεσίες τίποτα δεν άλλαζε στο σπίτι στους Αγίους Αναργύρους.

Σύμφωνα με μια αποκαλυπτική μαρτυρία στο MEGA, πριν από περίπου έναν χρόνο το σπίτι είχε καθαριστεί και είχαν τοποθετηθεί τα απαραίτητα προκειμένου τα παιδιά να ζουν σε καλύτερες συνθήκες. Όμως αυτό δεν κράτησε πολύ και λίγο διάστημα μετά το διαμέρισμα μετατράπηκε και πάλι σε τρώγλη.

«Είχε έρθει συνεργείο από τον Δήμο και τους είχε καθαρίσει. Είχαν καθαρίσει όλο το σπίτι μέσα, είχαν έρθει και από όσο ξέρω και η αδελφή του συζύγου. Είχαν βάλει κουρτίνες, τους είχαν φέρει κρεβάτια, αλλά αυτά δεν υπάρχουν πλέον, πετάχτηκαν».

Πληροφορίες του MEGA αναφέρουν ότι η 31 ετών μητέρα των παιδιών πριν από περίπου μισό χρόνο είχε καταγγείλει τον 37χρονο πατέρα για ενδοοικογενειακή απειλή. Είχαν γίνει προσπάθειες από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να βρεθεί δομή για να μεταφερθούν η μητέρα και τα παιδιά, όμως αυτό δεν έγινε.

Τα δύο κοριτσάκια και το αγοράκι παραμένουν στο Παίδων μέχρι να μεταφερθούν σε δομή.

«Έχει τύχει να έχω δει ένα από τα παιδιά να είναι γυμνό στο μπαλκόνι. Κρύα μέρα ήταν. Και εγώ είχα επιχειρήσει να τους δώσω κάτι παιχνιδάκια και κάτι ρούχα αλλά τα ρούχα ήθελε να είναι μάρκα. Και κάποια παιχνίδια είχαμε παρατηρήσει είχε φέρει η αδελφή τους συζύγου ένα παιχνιδάκι στα παιδιά και μετά από δυο μέρες το είδαμε στα σκουπίδια», είπε γείτονας της οικογένειας.

Όταν οι κοινωνικοί λειτουργοί πήγαιναν στο σπίτι για εποπτεία ο 37χρονος συχνά τους απαγόρευε την είσοδο και σύμφωνα με μαρτυρίες γινόταν επιθετικός. Ταυτόχρονα ήταν και αρνητικός στο να παρακολουθείται από τους ψυχολόγους των υπηρεσιών.

Οι γονείς κρατούνται μέχρι την Τρίτη οπότε αναμένεται να δικαστούν στο Αυτόφωρο για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.