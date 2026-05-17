Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Ρόδο, όπου μια μητέρα 54 ετών και η 20χρονη κόρη της έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Ρόδου–Λίνδου.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με άλλο όχημα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Οι εικόνες από το σημείο προκαλούν σοκ: διαλυμένες λαμαρίνες, ανοιγμένοι αερόσακοι και συντρίμμια σκορπισμένα στον δρόμο.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με τους πυροσβέστες να κόβουν τις λαμαρίνες προκειμένου να απεγκλωβίσουν τις δύο γυναίκες. Δυστυχώς όμως ήταν ήδη αργά, καθώς ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Από το δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Ρόδου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το σημείο, το αυτοκίνητο της μητέρας και της κόρης φέρεται να πέρασε με πράσινο φανάρι επιχειρώντας να εισέλθει στον παράδρομο, ενώ το δεύτερο όχημα κινείτο με μεγάλη ταχύτητα πριν πέσει πάνω τους με σφοδρότητα.

Τα ακριβή αίτια του τραγικού δυστυχήματος ερευνά η Τροχαία Ρόδου, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον χαμό των δύο γυναικών.