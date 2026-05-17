Ο Χρήστος Τζόλης έκανε ξανά τη διαφορά για την Κλαμπ Μπριζ στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής απέναντι στη Σεν Ζιλουάζ, μοιράζοντας δύο ασίστ στο εκρηκτικό πρώτο ημίχρονο των γηπεδούχων.

Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν από τους κορυφαίους του αγώνα και μέσα σε λίγα λεπτά έβαλε τη σφραγίδα του στο επιβλητικό 3-0 της Κλαμπ Μπριζ πριν την ανάπαυλα.

Στο 30ό λεπτό, ο Τζόλης τροφοδότησε ιδανικά τον Χανς Βανάκεν έξω από την περιοχή και εκείνος με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ για το 1-0. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, στο 45’, ο Έλληνας άσος εκτέλεσε κόρνερ και ο Βανάκεν με νέα εκτέλεση έγραψε το 3-0, βάζοντας τις βάσεις για μια τεράστια νίκη τίτλου.

Ο 24χρονος winger συνεχίζει την εντυπωσιακή του σεζόν στο Βέλγιο, καθώς έφτασε πλέον τις 26 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας παράλληλα και 19 γκολ με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ.

🚨 Hans Vanaken. Absolute banger! Big game&Big Goal 🇧🇪 Club Brugge 1–0 USGpic.twitter.com/r3khvKqeKl — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 17, 2026