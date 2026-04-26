Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Μπριζ, καθώς στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Γάνδης, ο Έλληνας άσος αναδείχθηκε MVP και «σφράγισε» τη νίκη με το προσωπικό του γκολ.

Ο 24χρονος επιθετικός ήταν και πάλι καθοριστικός για τη Μπριζ στην «Μάχη της Φλάνδρας» απέναντι στη Γάνδη, σημειώνοντας το γκολ της νίκης στο 88ο λεπτό. Το γκολ του Τζόλη έδωσε στην ομάδα του προσωρινά την κορυφή του βελγικού πρωταθλήματος, με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ να έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Η Κλαμπ Μπριζ επικράτησε 2-0 εκτός έδρας, έκανε άλμα στην κορυφή και περιμένει στραβοπάτημα της Σεν Ζιλουάζ. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 4ο λεπτό με τον Βέτλεσεν, μετά από ασίστ του Βανάκεν.

Η Μπριζ θα μπορούσε να είχε πετύχει και άλλα γκολ, αλλά ο τερματοφύλακας της Γάνδης, Ντάβι Ρόεφ, ήταν σε εκπληκτική φόρμα. Τελικά, το γκολ που «κλείδωσε» τη νίκη ήρθε από τον Τζόλη στο 88′, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια του Κάρλος Φορμπς. Ο Τζόλης βρέθηκε στο σωστό σημείο και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Ο Χρήστος Τζόλης έχει προσφέρει τεράστια βοήθεια στην προσπάθεια της Μπριζ να κατακτήσει τον φετινό τίτλο. Σε 26 συμμετοχές στο πρωτάθλημα μετρά 9 γκολ και 13 ασίστ, ενώ συνολικά στη σεζόν έχει σημειώσει 18 γκολ και 22 ασίστ σε 47 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.