Στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών για υπόθεση πλαστογραφίας προχώρησε η Αστυνομία στα Ιωάννια λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (26/4).

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., οι δύο ανήλικες φέρεται να επέδειξαν πλαστές ταυτότητες σε υπάλληλο καταστήματος, προκειμένου να αγοράσουν και να καταναλώσουν αλκοόλ.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι μητέρες τους, καθώς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.

Τέλος, οι συλληφθείσες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.