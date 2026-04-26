Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Ιταλός συμπαίκτης του Λουτσιάνο Νταρντέρι, ξεπέρασαν το εμπόδιο των Μαρσέλο Μέλο και Αλεξάντερ Ζβέρεφ στη φάση των «32», επικρατώντας με 2-0 σετ (7-5, 6-4) και εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.

Το ξεκίνημα του αγώνα δεν ήταν ιδανικό, καθώς οι αντίπαλοί τους προηγήθηκαν με break και πήραν προβάδισμα 3-0 στο πρώτο σετ.

Ωστόσο, Τσιτσιπάς και Νταρντέρι αντέδρασαν εξαιρετικά, ανέτρεψαν την κατάσταση και έφτασαν στο 7-5, σώζοντας παράλληλα τρία set points.

Στο δεύτερο σετ διατήρησαν τον έλεγχο, παρουσιάστηκαν σταθεροί στα κρίσιμα σημεία και με 6-4 «σφράγισαν» τη νίκη. Συνολικά, το ελληνοϊταλικό δίδυμο είχε εξαιρετική αποτελεσματικότητα στα break points, αποτρέποντας τις 11 από τις 12 ευκαιρίες των αντιπάλων τους.

Στη συνέχεια του τουρνουά θα αντιμετωπίσουν το νικητήριο ζευγάρι από το παιχνίδι των Αντρεότσι/Γκινάρ και Μπολέλι/Βαβασόρι, με τους τελευταίους να αποτελούν ισχυρό εμπόδιο ως Νο8 του ταμπλό.