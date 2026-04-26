Μια ιστορική στιγμή καταγράφηκε στον Μαραθώνιο του Λονδίνου, καθώς δύο αθλητές κατάφεραν να τρέξουν τα 42,195 χλμ σε χρόνο κάτω από τις δύο ώρες, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο Κενυάτης Σεμπάστιαν Σάγουε ήταν ο πρώτος που πέρασε τη γραμμή τερματισμού με εντυπωσιακό χρόνο 1:59:30, ακολουθούμενος από τον Αιθίοπα Γιόμιφ Κετζέλτσα, ο οποίος τερμάτισε σε 1:59:41. Ο τρίτος στην κατάταξη, Κενυάτης Τζέικομπ Κιπλίμο, ολοκλήρωσε την κούρσα σε 2:00:28, με την πρώτη τριάδα να σημειώνει καλύτερους χρόνους από το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ του Κενυάτη Κέλβιν Κίπτουμ, ο οποίος είχε τερματίσει σε 2:00:35 στον Μαραθώνιο του Σικάγο τον Οκτώβριο του 2023.

Εκείνη τη στιγμή, ο Κίπτουμ είχε γίνει ο πρώτος δρομέας στην ιστορία που κατέβηκε από το 2:01:00, δίνοντας ελπίδες για ακόμα καλύτερους χρόνους. Ωστόσο, η ζωή του κόπηκε απότομα τον Φεβρουάριο του 2024 σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο πρώτος δρομέας που είχε τρέξει κάτω από τις δύο ώρες στον μαραθώνιο ήταν ο πρώην κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ, Έλιουντ Κιπτσόγκε. Ωστόσο, το επίτευγμα αυτό πραγματοποιήθηκε σε ειδική διαδρομή στη Βιέννη το 2019, στο Ineos 1:59 Challenge, με τη βοήθεια εναλλασσόμενων «λαγών» και φωτεινής ένδειξης του ρεκόρ από αυτοκίνητο, και όχι σε κανονικό αγώνα. Παρά το γεγονός αυτό, ο χρόνος του Κιπτσόγκε εκείνη τη στιγμή (1:59:40.2) ήταν ελαφρώς πιο αργός από το νέο ρεκόρ του Σάγουε.