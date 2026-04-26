Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επανήλθε με νέα ανάρτηση στο Truth Social, σχολιάζοντας τη χθεσινοβραδινή επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Χίλτον. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το περιστατικό δεν θα είχε συμβεί αν η εκδήλωση γινόταν «στην ασφαλή και προστατευμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου».

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη δικαστική διαμάχη που έχει καθυστερήσει την ολοκλήρωση της νέας αίθουσας εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο. Όπως σημείωσε, η επίθεση αποτέλεσε αφορμή για να επαναφέρει το θέμα και να ζητήσει την επίσπευση των εργασιών, οι οποίες αφορούν την αίθουσα που αποφάσισε να κατασκευάσει μετά την κατεδάφιση της Ανατολικής πτέρυγας του κτηρίου.

Ακολουθεί η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ:

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο σπουδαίος Στρατός μας, η Μυστική Υπηρεσία, οι Αρχές Επιβολής του Νόμου και, για διαφορετικούς λόγους, κάθε Πρόεδρος τα τελευταία 150 χρόνια, ΑΠΑΙΤΟΥΝ να κατασκευαστεί μια μεγάλη, ασφαλής και προστατευμένη αίθουσα δεξιώσεων ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΟΙΚΟΥ».

Συνεχίζοντας, τόνισε πως «το περιστατικό δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν υπήρχε η στρατιωτικά άκρως απόρρητη αίθουσα δεξιώσεων που βρίσκεται υπό κατασκευή στον Λευκό Οίκο». Κάλεσε μάλιστα για την ταχεία ολοκλήρωσή της, υπογραμμίζοντας ότι η νέα αίθουσα διαθέτει τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας και βρίσκεται εντός των πυλών του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε επίσης στη γυναίκα που έχει καταθέσει αγωγή κατά της κατασκευής, χαρακτηρίζοντάς την «γελοία» και ζητώντας να αποσυρθεί άμεσα. Όπως ανέφερε, «δεν πρέπει να επιτραπεί τίποτα να παρεμποδίσει την κατασκευή της, η οποία βρίσκεται εντός προϋπολογισμού και σημαντικά μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».