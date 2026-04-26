Πυροβολισμοί, πανικός και απρόβλεπτες αντιδράσεις σημάδεψαν το δείπνο των ανταποκριτών με τον Ντόναλντ Τραμπ στο ξενοδοχείο Χίλτον της Ουάσινγκτον.Παρά το σοβαρό επεισόδιο που προκάλεσε αναστάτωση στην αίθουσα, ορισμένοι παρευρισκόμενοι δεν φάνηκαν να χάνουν την ψυχραιμία τους, συνεχίζοντας να τρώνε ή να παίρνουν μπουκάλια αλκοόλ από τα τραπέζια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25.04.2026), όταν ο δάσκαλος Κόουλ Άλεν επιτέθηκε με όπλα και μαχαίρια κατά αστυνομικών, σε απόσταση αναπνοής από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Οι πράκτορες των Secret Service αντέδρασαν άμεσα, απομακρύνοντας τον Αμερικανό πρόεδρο και ακινητοποιώντας τον 31χρονο δράστη.

The moment President Trump was evacuated from the White House Correspondents dinner after loud noises were heard. pic.twitter.com/RnbIumNR3A — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 26, 2026

Μετά τη σύλληψή του και τη μεταφορά του στο αστυνομικό τμήμα, οι περισσότεροι ανταποκριτές και αξιωματούχοι εγκατέλειψαν τον χώρο. Ωστόσο, κάποιοι δημοσιογράφοι παρέμειναν για να καλύψουν το γεγονός, ανάμεσά τους και ένας άνδρας που, όπως φαίνεται σε βίντεο, συνέχισε ατάραχος να απολαμβάνει το γεύμα του.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο άνδρας διακρίνεται καθισμένος μόνος του ανάμεσα σε αναποδογυρισμένες καρέκλες, σπασμένα ποτήρια και αστυνομικούς που επιτηρούν την αίθουσα. Κοιτάζει γύρω του «χαμένος», ενώ εξακολουθεί να τσιμπολογά από το πιάτο του, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

Nothing’s stopping this guy from finishing that plate 😂 pic.twitter.com/n8fB9OFrT9 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 26, 2026

«Τίποτα δεν σταματά αυτόν τον άνδρα να τελειώσει το πιάτο του», σχολίασαν χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το βίντεο να γίνεται viral μέσα σε λίγες ώρες. Η φράση «η ζωή συνεχίζεται» φαίνεται να περιγράφει απόλυτα τη σκηνή.

Ένα ακόμη βίντεο από το ξενοδοχείο Χίλτον της πρωτεύουσας των ΗΠΑ, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, δείχνοντας δημοσιογράφους να μαζεύουν τα πράγματά τους και όχι μόνο από τα τραπέζια. Στα πλάνα φαίνονται να φωτογραφίζονται κρατώντας ψηλά μπουκάλια σαμπάνιας, λίγη ώρα μετά τους πυροβολισμούς.

Press members caught STEALING wine bottles at the White House Correspondents’ Dinner. This is who the press is. Repugnant. #WHCD #FakeNews pic.twitter.com/e8l9n6L64i — Amelia Thiessen (@AmeliaThie7k) April 26, 2026

Τέλος, η αίθουσα θυμίζει «βομβαρδισμένο τοπίο», ωστόσο οι selfies δεν λείπουν. Μια εικόνα που αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την αμηχανία και τον κυνισμό της στιγμής.