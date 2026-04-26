Η Ειρήνη Αγαπηδάκη μίλησε για την πορεία της από την ανάληψη της Ειδικής Γραμματείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη θέση, παρότι χαμηλότερη στην ιεραρχία της εκτελεστικής εξουσίας, αποτέλεσε για την ίδια πολύτιμη εμπειρία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «πρέπει να ξεκινάς από χαμηλά για να μαθαίνεις», προσθέτοντας πως προτιμά να ανεβαίνει «από τις σκάλες» και όχι με συντομεύσεις.

Δεν υπήρχαν στοιχεία για τα ασυνόδευτα

Αναφερόμενη στο έργο της Ειδικής Γραμματείας, σημείωσε ότι κατά την ανάληψη των καθηκόντων της δεν υπήρχαν ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα. Περιέγραψε σκληρές εικόνες που συνάντησε, αποφεύγοντας όμως να δώσει λεπτομέρειες, καθώς όπως είπε, «είναι πολύ άσχημα πράγματα που εκθέτουν τη χώρα».

Από το χάος στην οργάνωση της Μόριας

Μιλώντας για τις συνθήκες στη Μόρια, περιέγραψε τη δομή ως ένα «ξέφραγο αμπέλι», όπου επικρατούσε χάος και σημειώνονταν περιστατικά εγκληματικότητας, όπως διακίνηση ναρκωτικών και εμπορία ανθρώπων. Έκανε λόγο για περιστατικά βίας, λιθοβολισμών και περιπτώσεις ανήλικων κοριτσιών που είχαν πέσει θύματα trafficking.

Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε επίσης σε περιστατικά που ανέδειξαν την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο ηλικίας στις δομές φιλοξενίας. Όπως είπε, «βρήκα μέσα στις δομές σαραντάρηδες», ενώ ταυτόχρονα υπήρχαν μικρά παιδιά, τεσσάρων έως επτά ετών, που ζούσαν χωρίς καμία πρόνοια στις πλαγιές της Μόριας. Από αυτό το χάος, όπως τόνισε, δημιουργήθηκε ένα οργανωμένο σύστημα προστασίας και καταγραφής.

Σύμφωνα με την ίδια, από τα περίπου οκτώ χιλιάδες ασυνόδευτα παιδιά που υπήρχαν τότε, μετά τη μεταρρύθμιση και την εφαρμογή του προγράμματος μετεγκατάστασης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο αριθμός μειώθηκε σταθερά σε δύο με δυόμισι χιλιάδες. Η μείωση αυτή, όπως υπογράμμισε, αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της πολιτικής που εφαρμόστηκε.

Σοκαριστική μαρτυρία από τις δομές φιλοξενίας

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη είπε ότι υπήρχαν περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και ακόμη και εμπορίας ανθρώπων. Επισήμανε ότι ορισμένες κοινότητες, όπως αυτή των Χαζαρά από το Αφγανιστάν, αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο trafficking, με τα νεαρά κορίτσια να πέφτουν συχνά θύματα εκμετάλλευσης.

Αναφέρθηκε μάλιστα σε ένα περιστατικό όπου ανήλικο κορίτσι, 17 ετών εξαναγκάστηκε σε γάμο, και όταν αντέδρασε, οργανώθηκε ακόμα και λιθοβολισμός από την κοινότητα. Οι αναφορές αυτές, όπως σημείωσε, ανέδειξαν την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο και παρέμβαση του κράτους σε τέτοιες καταστάσεις.