Στην εξάρθρωση συμμορίας ανηλίκων που προέβαινε σε κλοπές και ληστείες σε περίπτερα και πρατήρια υγρών καυσίμων στα νότια προάστια της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έβαλαν τέλος στη δράση δύο νεαρών, ηλικίας 16 και 17 ετών, οι οποίοι είχαν προκαλέσει φόβο και ανασφάλεια σε υπαλλήλους καταστημάτων της περιοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι ανήλικοι χρησιμοποιούσαν απειλές και βία για να αποσπούν χρήματα από τα θύματά τους.

Σε βίντεο που έχει καταγραφεί, φαίνεται ένας από τους δράστες να απειλεί υπάλληλο περιπτέρου με όπλο προκειμένου να αποσπάσει τις εισπράξεις. Κατά τις έρευνες, στην κατοχή τους εντοπίστηκαν και μαχαίρια.

Η σύλληψη των δύο ανηλίκων έγινε έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη. Την περασμένη Κυριακή, κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, οι ύποπτοι προσπάθησαν να διαφύγουν. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη, κατά την οποία ο 17χρονος τραυματίστηκε την ώρα που επιχειρούσε να ακινητοποιηθεί από αστυνομικό και μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Ο 16χρονος εντοπίστηκε λίγο αργότερα, κρυμμένος πίσω από θάμνους σε γειτονιά του Αλίμου, όπου και συνελήφθη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο νεαροί είχαν διαπράξει τουλάχιστον επτά ληστείες.

Κατά τις εφόδους στα σπίτια τους, οι αστυνομικοί βρήκαν πλήθος αντικειμένων που προκαλούν εντύπωση: τέσσερα μαχαίρια, ένα ασύρματο αλυσοπρίονο, ένα σφυρί, μάσκα, γάντια, έναν φορέα αλεξίσφαιρου γιλέκου και κατσαβίδια. Επιπλέον, ο 16χρονος είχε στην κατοχή του μια χατζάρα μήκους 57 εκατοστών τη στιγμή της σύλληψής του.

