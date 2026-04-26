Επίσκεψη -στάση στην όμορφη Κάτω Πλατεία του Διστόμου έκαναν το μεσημέρι του Σαββάτου οι περίπου 150 μοτοσυκλετιστές που συμμετεχουν στο 27ο “36ωρο” Οδοιπορικό Αντοχής (Endurance Tour of Greece) της Ελληνικής Λέσχης Moto Guzzi!

Οι …μηχανοκίνητοι “οδοιπόροι” ( που είχαν διανυκτερεύσει στην Ερέτρια και πέρασαν στον Ελικώνα – Αρβανίτσα) απόλαυσαν τα σάντουιτς των διοργανωτών και καφέ και αναψυκτικά στις καφετέριες του Διστόμου. Αρκετοί επισκέφθηκαν τα Μουσεία και άλλοι ..ξεμούδιασαν στα γύρω στενά για σχεδόν ένα 3ωρο..

Η “βόλτα” της Λέσχης είναι όλο το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Απριλίου 2026. Η διαδρομή: ειναι 1.500 – 1700 χιλιόμετρα, κυρίως σε επαρχιακούς δρόμους, καλύπτοντας μερικές από τις ομορφότερες περιοχές της Ελλάδας – μετά το Δίστομο ανηφόρισαν προς τον Παρνασσό , Αμφίκλεια, Τιθορέα κ.α. – την Κυριακή πάνε Πελοπόννησο…

Η συμμετοχη στις “βόλτες” ,όπως μας είπαν είναι γενικά ανοιχτή για μοτοσυκλετιστές που αναζητούν μια οδηγική εμπειρία αντοχής και πειθαρχίας.

Το 27ο 36ωρο πρόκειται για μη αγωνιστικό οδοιπορικό αντοχής, το οποίο έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς για τους “μοτοταξιδευτές” στην Ελλάδα εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Η λέσχη έχει ιδρυθεί το 1955, στην Αθήνα. Οι συμμετέχοντες είναι απ’ όλη την Ελλάδα.