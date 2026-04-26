Τρεις μήνες μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη νοτιοανατολική Αττική, οι πληγέντες εξακολουθούν να περιμένουν τις αποζημιώσεις που τους είχαν υποσχεθεί οι αρχές. Η θεομηνία είχε προκαλέσει τον θάνατο μιας γυναίκας στη Γλυφάδα και εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις.

«Έχουν περάσει ακριβώς 3 μήνες από την ημέρα της καταστροφής και δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ», δηλώνει στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» κάτοικος της Βάρης, περιγράφοντας την αγωνία και την οικονομική δυσκολία που βιώνουν πολλοί κάτοικοι της περιοχής. Η κακοκαιρία της 21ης Ιανουαρίου προκάλεσε πλημμύρες και σοβαρές ζημιές σε περιουσίες. «Το νερό μπήκε όλο μέσα στο σπίτι από τον δρόμο. Κατέστρεψε τα πάντα», λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Την επόμενη ημέρα, συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας κατέγραψαν τις ζημιές, ενώ οι τοπικές αρχές διαβεβαίωσαν τους κατοίκους ότι θα λάβουν άμεσα αποζημίωση. «Ήρθαν με κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας, καταγράψαν τις ζημιές, μας έδωσαν ένα χαρτί με το οποίο ο Δήμος ανακοίνωσε ότι θα αποζημιωθούμε για τα πρώτα έξοδα. Βγήκε μετά μια απόφαση για αποζημίωση έξι χιλιάδων ευρώ για τα πρώτα έξοδα», αναφέρει κάτοικος της περιοχής.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει καμία οικονομική ενίσχυση. «Έχουν περάσει ακριβώς τρεις μήνες από την ημέρα της καταστροφής και δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Όχι ότι τα χρήματα αυτά θα κάλυπταν το παραμικρό, αλλά υπήρχαν άνθρωποι που δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στα έξοδα. Καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα δικά μου. Φοβάμαι κάθε φορά που ανακοινώνονται νέα έντονα καιρικά φαινόμενα», δηλώνει.

Οι κάτοικοι ζητούν από την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στις αποζημιώσεις και να λάβει ουσιαστικά μέτρα προστασίας, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοιες τραγωδίες στην περιοχή.