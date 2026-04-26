Η Κηφισιά μπορεί να παραμένει χωρίς νίκη στα Play Out της Super League, ωστόσο συνέχισε το αήττητο σερί της, φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές ισοπαλίες.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης απέναντι στον Παναιτωλικό, ο προπονητής της ομάδας των Βορείων Προαστίων, Σεμπάστιαν Λέτο, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα του σε αυτή τη φάση της σεζόν.

Ο Αργεντινός τεχνικός υπογράμμισε πως η πίεση και το άγχος είναι φυσιολογικά σε παιχνίδια με τόσο μεγάλη βαθμολογική σημασία, ενώ τόνισε πως στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του παρουσιάστηκε πιο ανταγωνιστική και είχε καλύτερη εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Οι δηλώσεις του Λέτο

«Η αλήθεια είναι πως είχαμε άγχος. Είναι φυσιολογικό. Τέτοιου είδους παιχνίδια έχουν ένταση και άγχος. Όσοι είναι απέξω ίσως δεν το βλέπουν, όμως οι παίκτες το νιώθουν καλύτερα.

Ήμασταν καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο. Να κοιτάξουμε μπροστά, να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για τους βαθμούς της νίκης.

Η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο είναι αυτή στην οποία πρέπει να χτίσουμε και όποιος είναι στο 100% έτοιμος ψυχολογικά και σωματικά θα παίξει».