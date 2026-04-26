Η Κόμο με πρωταγωνιστή τον Τάσο Δουβίκα, επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 2-0 της Τζένοα εκτός έδρας. Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 12′, πετυχαίνοντας το 12ο γκολ του στη φετινή σεζόν, ενώ στο 68′ ο Ασάν Ντιαό «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του.
Στην άλλη αναμέτρηση, η Φιορεντίνα και η Σασουόλο ήρθαν ισόπαλες 0-0 σε έναν αγώνα με λίγες σημαντικές φάσεις. Η ισοπαλία ήταν ικανοποιητική για αμφότερες, καθώς η Φιορεντίνα παραμένει στην 15η θέση, 9 βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ η Σασουόλο παραμένει πιο άνετη στην 10η θέση.
Τζένοα – Κόμο 0-2
Η Κόμο επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 2-0 της Τζένοα εκτός έδρας, με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει και πάλι. Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 12′ με κεφαλιά, πετυχαίνοντας το 12ο γκολ του στη φετινή σεζόν. Νωρίτερα, η Τζένοα έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Βιτίνια.
Στο 68′, η Κόμο «κλείδωσε» τη νίκη με δεύτερο γκολ του Ασάν Ντιαό, μετά από σέντρα του Μπατουρίνα. Η ομάδα διαχειρίστηκε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος, βάζοντας τέλος στο σερί νικών της Τζένοα, η οποία παραμένει σε ασφαλή θέση για την παραμονή.
Σκόρερ: 12′ Δουβίκας, 68′ Ντιαό.
Τζένοα: Μπάιλοου (46′ Λεάλι), Μαρκαντάλι, Έστιγκααρντ, Οτόα (57′ Μεσίας), Βάσκεθ, Σαμπέλι (81′ Κορνέτ), Φρέντρουπ, Αμορίμ (70′ Μαλινόφσκι), Έλερτσον, Έκχατορ (70′ Κολόμπο), Βιτίνια
Κόμο: Μπουτέζ, Σμόλτσιτς, Ραμόν, Ντιέγκο Κάρλος (57′ Κεμπφ), Βαλέ, Περόνε, Ντα Κούνια, Μπατουρίνα (90’+4′ Κουν), Ντιαό (81′ Φαν Ντερ Μπρεμπτ), Νίκο Παζ (46′ Κακρέ), Δουβίκας (81′ Μοράτα)
Φιορεντίνα – Σασουόλο 0-0
Η Φιορεντίνα και η Σασουόλο αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0 σε έναν αγώνα με ελάχιστες σημαντικές φάσεις, με την ισοπαλία να είναι ικανοποιητική για αμφότερες.
Η Φιορεντίνα παραμένει στην 15η θέση, 9 βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη και χρειάζεται μία νίκη για την παραμονή της. Η Σασουόλο, στην 10η θέση, είναι πιο άνετη με 18 βαθμούς διαφορά από τον υποβιβασμό.
Η Σασουόλο απείλησε πρώτη στο 11’ με τον Γκαρσία, αλλά ο Ντε Χέα απέκρουσε, ενώ η Φιορεντίνα είχε μια μεγάλη ευκαιρία στο 32’, με τον Σόλομον να σουτάρει άουτ από κοντά. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν δημιουργήθηκε άλλη αξιόλογη φάση και το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος.
Φιορεντίνα: Ντε Χέα, Ντοντό, Ρουγκάνι, Ρανιέρι, Λουίς Μπάλμπο (75′ Κομούτσο), Μαντράγκορα (67′ Φαμπιάν), Φατζιόλι, Εντούρ, Χάρισον (66′ Φατσίνι), Σόλομον, Γκούντμουντσον
Σασουόλο: Τουράτι, Βαλουκίεβιτς, Ιντζές, Μουχαρέμοβιτς, Γκαρσία, Κονέ (74′ Φαντέρα), Μάτιτς (88′ Βρανκς), Θόρστβεντ, Βολπάτο (65′ Λιπάνι), Λοριεντέ (88′ Μορό), Πιναμόντι (74′ Ενζολά)
Η βαθμολογία
Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής στη Serie A
Νάπολι – Κρεμονέζε 4-0
Πάρμα – Πίζα 1-0
19:00 Μπολόνια – Ρόμα 0-2
21:45 Βερόνα – Λέτσε 0-0
13:30 Φιορεντίνα – Σασουόλο 0-0
16:00 Τζένοα – Κόμο
19:00 Τορίνο – Ίντερ
21:45 Μίλαν – Γιουβέντους
19:30 Κάλιαρι – Αταλάντα
21:45 Λάτσιο – Ουντινέζε
Η επόμενη (35η) αγωνιστική
Παρασκευή (1/5)
Πίζα-Λέτσε (21:45)
Σάββατο (2/5)
Oυντινέζε-Τορίνο (16:00)
Κόμο-Νάπολι (19:00)
Aταλάντα-Τζένοα (21:45)
Κυριακή (3/5)
Mπολόνια-Κάλιαρι (13:30)
Σασουόλο-Μίλαν(16:00)
Γιουβέβτους-Βερόνα (19:00)
Ίντερ-Πάρμα (21:45)
Δευτέρα (4/5)
Κρεμονέζε-Λάτσιο (19:30)
Ρόμα-Φιορεντίνα (21:45)