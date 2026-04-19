Η Μίλαν πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη με 1-0 απέναντι στη Βερόνα, επιστρέφοντας στα τρίποντα μετά από δύο αγωνιστικές και ήττες κόντρα σε Ουντινέζε και Νάπολι και ανεβαίνοντας στη 2η θέση της Serie A, όπου ισοβαθμεί με τη Νάπολι.

Οι «ροσονέρι» δεν έπιασαν υψηλή απόδοση, όμως κατάφεραν να κάνουν τη δουλειά σε ένα παιχνίδι με δυσκολίες, απέναντι στην ουραγό που απείλησε σε αρκετές στιγμές.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ραμπιό στο 41’, έπειτα από κάθετη πάσα του Λεάο, δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους λίγο πριν το ημίχρονο.

Η Βερόνα, πάντως, είχε τις στιγμές της, με τον Μάιγκναν να κρατά το μηδέν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μίλαν προσπάθησε να «κλειδώσει» το ματς, όμως βρήκε απέναντί της μια μαχητική Βερόνα, ενώ γκολ του Γκαμπία ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ.

Η ομάδα του Σέρτζιο Κονσεϊσάο κράτησε το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος και πήρε μια νίκη με μεγάλο βαθμολογικό αντίκρισμα, κάνοντας σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση θέσης στο Champions League, την ώρα που η Βερόνα παραμένει στην τελευταία θέση.

Σκόρερ: 41′ Ραμπιό

«Φρένο» στην ευκαιρία παραμονής για την Κρεμονέζε

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα σε Κρεμονέζε και Τορίνο (0-0), με τους γηπεδούχους να χάνουν μεγάλη ευκαιρία για βαθμολογική «ανάσα» στη μάχη της παραμονής στη Serie A.

Η Κρεμονέζε ήταν η πιο δραστήρια ομάδα στον αγωνιστικό χώρο και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο πίεσε για το γκολ της νίκης, όμως πλήρωσε την αναποτελεσματικότητά της στην τελική προσπάθεια και δεν κατάφερε να βρει δίχτυα.

Η Τορίνο, από την πλευρά της, διαχειρίστηκε το παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, παίρνοντας τον βαθμό σε μια έδρα όπου δεν απειλήθηκε σοβαρά σε μεγάλο βαθμό του ματς.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Κρεμονέζε παραμένει στη 17η θέση με 28 βαθμούς, μόλις έναν πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και τη Λέτσε, έχοντας όμως και ένα παιχνίδι περισσότερο, γεγονός που κάνει την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη.

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής στη Serie A

Παρασκευή 17/4

Σασουόλο-Κόμο 2-1

Ίντερ-Κάλιαρι 3-0

Σάββατο 18/4

Ουντινέζε-Πάρμα 0-1

Νάπολι-Λάτσιο 0-2

Ρόμα-Αταλάντα 1-1

Κυριακή 19/4

Κρεμονέζε-Τορίνο 0-0

Βερόνα-Μίλαν 0-1

19:00 Πίζα-Τζένοα

21:45 Γιουβέντους-Μπολόνια

Δευτέρα 20/4

21:45 Λέτσε-Φιορεντίνα

Η επόμενη αγωνιστική

Νάπολι – Κρεμονέζε 24/4

Πάρμα – Πίζα 25/4

Μπολόνια – Ρόμα 25/4

Βερόνα – Λέτσε 25/4

Φιορεντίνα – Σασουόλο 26/4

Τζένοα – Κόμο 26/4

Τορίνο – Ίντερ 26/4

Μίλαν – Γιουβέντους 26/4

Κάλιαρι – Αταλάντα 27/4