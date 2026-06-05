Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε από το Μαυροβούνιο μια διαδικασία σταδιακής προσχώρησης των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Μακρόν τόνισε ότι αν μια υποψήφια χώρα έχει υιοθετήσει το κοινοτικό κεκτημένο σε έναν συγκεκριμένο τομέα, τότε θα πρέπει να έχει το δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διαδικασίες που αφορούν τον τομέα αυτό.

Ο πρόεδρος Μακρόν διευκρίνισε ότι η Γαλλία και η Γερμανία προτείνουν μια ενισχυμένη διαδικασία σταδιακής προσχώρησης, η οποία θα συζητηθεί στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ με τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, που πραγματοποιείται στο Τίβατ. Όπως επισήμανε, η ένταξη των κρατών της περιοχής στην ενωμένη Ευρώπη συνιστά ζήτημα μείζονος γεωπολιτικής σημασίας.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων διακυβεύεται η ανεξαρτησία της Ευρώπης σε κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια, η ασφάλεια και το προσφυγικό. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, πρόσθεσε, αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη σταθερότητα και την αυτονομία της ηπείρου.

Ο Μακρόν θέλησε επίσης να καθησυχάσει τις ανησυχίες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων σχετικά με το ενδεχόμενο οι προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία να επηρεάσουν τη διαδικασία διεύρυνσης. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν πάντα άνθρωποι που γράφουν σενάρια καταστροφής για να δικαιολογήσουν την αδράνεια. Βλέπω ότι πιστεύετε στον εαυτό σας, συνεχίστε! Τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν».