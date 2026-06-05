Ο Άρης έχει πάρει φόρα στα μεταγραφικά του μετά την έλευση του Βασίλη Σπανούλη και… τρέχει για να κλείσει το ρόστερ του.

Μοκόκα και Ντιμιτρίγεβιτς φαίνεται να είναι κοντά στους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι παράλληλα παλεύουν για την… βόμβα με τον Κεμ Μπιρτς!

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το θέμα δεν είναι τελειωμένο αλλά βρίσκεται σε καλό δρόμο, με την παρουσία του Σπανούλη να είναι καταλυτική αφού έχουν υπάρξει συμπαίκτες.

Ο Μπιρτς διαθέτει πολυετή εμπειρία στην EuroLeague, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν και με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο, οι εμφανίσεις του συνέβαλαν στην ενίσχυση του ρόλου του στη Φενέρμπαχτσε. Για το μεγαλύτερο διάστημα της κανονικής περιόδου αποτελούσε βασική λύση από τον πάγκο για τη φροντ λάιν της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ωστόσο στα playoffs απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας ανέλαβε πιο καθοριστικό ρόλο.

Σε συνολικά επίπεδα, ολοκλήρωσε τη σεζόν με μέσο όρο τέσσερις πόντους και τέσσερα ριμπάουντ ανά αγώνα, στη δεύτερη χρονιά του με τη Φενέρμπαχτσε, με την οποία είχε κατακτήσει την EuroLeague την προηγούμενη σεζόν.